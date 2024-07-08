Умов для захоплення Одеси росіянами немає, - Братчук

Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук. Фото: Ukraine Media Center

Російські загарбники постійно озвучують свої плани про "взяття" або так зване "звільнення" Одещини. Однак наразі армія ворога не має належних ресурсів для здійснення своїх мрій щодо нашого регіону, а незабаром й взагалі може втратити усі свої переваги, які має у повітрі або на воді.

Про це в етері Ранок.LIVE повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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"Плани на Одесу у них були і є. Але, що найголовніше, — які умови у них для цього є? Жодної", — зазначив Сергій Братчук.

Попри те, що росіяни мають поки що перевагу у повітрі та на деяких ділянках Чорного моря, у них немає достатньо ресурсів для наступу та, тим паче, захоплення південних регіонів. Україна незабаром отримає винищувачі F-16, з допомогою яких зможе кардинально змінити ситуацію на фронті.

"Давайте згадаємо цитату очільника ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапи,де він говорив про літаки F-16. Сподіваємось, що це дійсно те, що вплине на наш повітряний простір з огляду на безпеку", — прокоментував речник УДА.

Ми писали, що російський Чорноморський флот змушений перебазувати майже всі свої боєздатні військові кораблі з окупованого Криму до інших місць через атаки з боку ЗСУ. Своєю чергою Україна планує розширити свій коридор для судноплавства, який зараз включає лише основні порти Одеси.

Також ми повідомляли, що на початку повномасштабного вторгнення російські загарбники планували оточити Одеську область та взяти у "кільце". Однак російські десантні кораблі так і не змогли наблизитися до берега. На той час оборону тримали 35-та бригада морської піхоти та 28-ма бригада оперативного командування "Південь".

Додамо, що у Сполучених Штатах Америки визнають можливість використання американського озброєння, яке отримала Україна, для ударів по Криму. Там вважають цей регіон частиною суверенної території України.