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Россия намерена, но не имеет ресурса — Братчук о планах оккупантов захватить Одессу

8 июля 2024 10:26
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Условий для захвата Одессы россиянами нет, - Братчук
Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук. Фото: Ukraine Media Center
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Российские захватчики постоянно озвучивают свои планы о "взятии" или так называемом "освобождении" Одесчины. Однако в настоящее время армия врага не имеет надлежащих ресурсов для осуществления своих мечтаний относительно нашего региона, а вскоре вообще может потерять все свои преимущества, которые имеет в воздухе или на воде.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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"Планы на Одессу у них были и есть. Но, что самое главное, какие условия у них для этого есть? Никакой" , — отметил Сергей Братчук.

Несмотря на то, что у россиян есть преимущество в воздухе и на некоторых участках Черного моря, у них нет достаточно ресурсов для наступления и, тем более, захвата южных регионов. Украина в скором времени получит истребители F-16, с помощью которых сможет кардинально изменить ситуацию на фронте.

"Давайте вспомним цитату главы ВМС ВСУ Алексея Неижпапы, где он говорил о самолетах F-16. Надеемся, что это действительно то, что повлияет на наше воздушное пространство, учитывая безопасность" , — прокомментировал представитель УГА.

Мы писали, что российский Черноморский флот вынужден перебазировать почти все свои боеспособные военные корабли из оккупированного Крыма в другие места из-за атак со стороны ВСУ. В свою очередь, Украина планирует расширить свой коридор для судоходства, который сейчас включает только основные порты Одессы.

Также мы сообщали, что в начале полномасштабного вторжения российские захватчики планировали оцепить Одесскую область и взять в "кольцо". Однако российские десантные корабли так и не смогли приблизиться к берегу. В то время оборону держали 35 бригада морской пехоты и 28 бригада оперативного командования "Юг".

Добавим, в Соединенных Штатах Америки признают возможность использования американского вооружения, которое получила Украина, для ударов по Крыму. Там считают этот регион частью суверенной территории Украины.

США Одесса война Одесская область оккупанты Новости Одессы Сергей Братчук оккупация F-16

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