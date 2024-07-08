Условий для захвата Одессы россиянами нет, - Братчук

Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук. Фото: Ukraine Media Center

Российские захватчики постоянно озвучивают свои планы о "взятии" или так называемом "освобождении" Одесчины. Однако в настоящее время армия врага не имеет надлежащих ресурсов для осуществления своих мечтаний относительно нашего региона, а вскоре вообще может потерять все свои преимущества, которые имеет в воздухе или на воде.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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"Планы на Одессу у них были и есть. Но, что самое главное, какие условия у них для этого есть? Никакой" , — отметил Сергей Братчук.

Несмотря на то, что у россиян есть преимущество в воздухе и на некоторых участках Черного моря, у них нет достаточно ресурсов для наступления и, тем более, захвата южных регионов. Украина в скором времени получит истребители F-16, с помощью которых сможет кардинально изменить ситуацию на фронте.

"Давайте вспомним цитату главы ВМС ВСУ Алексея Неижпапы, где он говорил о самолетах F-16. Надеемся, что это действительно то, что повлияет на наше воздушное пространство, учитывая безопасность" , — прокомментировал представитель УГА.

Мы писали, что российский Черноморский флот вынужден перебазировать почти все свои боеспособные военные корабли из оккупированного Крыма в другие места из-за атак со стороны ВСУ. В свою очередь, Украина планирует расширить свой коридор для судоходства, который сейчас включает только основные порты Одессы.

Также мы сообщали, что в начале полномасштабного вторжения российские захватчики планировали оцепить Одесскую область и взять в "кольцо". Однако российские десантные корабли так и не смогли приблизиться к берегу. В то время оборону держали 35 бригада морской пехоты и 28 бригада оперативного командования "Юг".

Добавим, в Соединенных Штатах Америки признают возможность использования американского вооружения, которое получила Украина, для ударов по Крыму. Там считают этот регион частью суверенной территории Украины.