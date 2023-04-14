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Росія прагне домінувати в Чорноморському регіоні, — міністр оборони Румунії

14 квітня 2023 18:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Росія прагне домінувати в Чорноморському регіоні, — міністр оборони Румунії
Ангел Тилвар, міністр національної оборони Румунії під час Чорноморської безпекової конференції. Фото: mediacenter.org.ua
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Чорноморський регіон перебуває в зоні ризику через постійну загрозу ескалації російської агресії. Росія прагне домінувати в Чорному морі. 

Про це заявив міністр національної оборони Румунії Ангел Тилвар. 

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Міністр висловив занепокоєння щодо дій Росії в Чорному морі, які призводять до обмеження свободи судноплавства. Зокрема, він наголосив, що Москва використовує Чорне море як платформу для перешкоджання свободі судноплавства, що призводить до збільшення напруженості в регіоні, включаючи сірі зони, породжені тривалими конфліктами. Ці дії Росії також створюють сприятливі умови для транснаціональних загроз безпеці. 

Основні цілі Росії, за словами міністра, полягають у підтримці нестабільності та впливі на свободу волі регіональних партнерів у виборі свого майбутнього.

Він також вказав на спрямування російських сил в Середземне море та на Близький Схід, як один з проявів негативного впливу Росії на регіон Чорного моря.

"Росія рішуче прагне домінувати у Чорноморському регіоні, підриваючи внутрішню стабільність, узгодженість та розвиток партнерів у регіоні", — зазначив Ангел Тилвар. 

Ситуація в Чорному морі є складною, оскільки Росія є явною загрозою для всіх країн регіону. Україна має співпрацювати з Туреччиною та іншими країнами, такими як Румунія, Болгарія, Грузія, для формування спільних цілей та забезпечення більш жорсткої позиції щодо Росії.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков висловив головне завдання міжнародної спільноти — зробити Чорне море регіоном безпеки. Він підкреслив, що безпека акваторії є важливим питанням для кожної країни, що знаходиться в цьому регіоні, включаючи Україну, яка відкрита до обговорень на цю тему.

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