Россия стремится доминировать в Черноморском регионе, — министр обороны Румынии

Ангел Тилвар, министр национальной обороны Румынии во время Черноморской конференции безопасности. Фото: mediacenter.org.ua

Черноморский регион находится в зоне риска из-за постоянной угрозы эскалации российской агрессии. Россия стремится доминировать в Черном море.

Об этом заявил министр национальной обороны Румынии Ангел Тилвар.

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Министр выразил обеспокоенность действиями России в Черном море, которые приводят к ограничению свободы судоходства. В частности, он подчеркнул, что Москва использует Черное море в качестве платформы для препятствования свободе судоходства, что приводит к увеличению напряженности в регионе, включая серые зоны, порожденные продолжительными конфликтами. Эти действия России также создают благоприятные условия для транснациональных угроз безопасности.

Основные цели России, по словам министра, состоят в поддержании нестабильности и влиянии на свободу воли региональных партнеров в выборе своего будущего.

Он также отметил направление российских сил в Средиземное море и на Ближний Восток, как одно из проявлений негативного влияния России на регион Черного моря.

"Россия решительно стремится доминировать в Черноморском регионе, подрывая внутреннюю стабильность, согласованность и развитие партнеров в регионе", — отметил Ангел Тилвар.

Ситуация в Черном море сложна, поскольку Россия является явной угрозой для всех стран региона. Украина должна сотрудничать с Турцией и другими странами, такими как Румыния, Болгария, Грузия, для формирования общих целей и обеспечения более жесткой позиции в отношении России.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников высказал главную задачу международного сообщества — сделать Черное море регионом безопасности. Он подчеркнул, что безопасность акватории является важным вопросом для каждой страны, находящейся в этом регионе, включая Украину, которая открыта для обсуждений на эту тему.