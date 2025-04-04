Дівчата з флагом. Фото: Новини.LIVE

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер заявив, що Росія українізувала Одесу. Завдяки російським обстрілам чимало містян почали спілкуватися державною мовою.

Про це йшлося у бесіді Дмитра Гордона та очільника одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

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Росія українізувала Одесу

Очільник облдержадміністрації Олег Кіпер порівняв Одесу з Харковом, який, будучи раніши частково "проросійським", за роки війни став патріотичнішим, ніж багато інших міст. За словами чиновника, РФ давно здійснювала пропагандистські заходи аби мешканці регіону лояльно відосилися до Росії. Проте війна та обстріли усі спроби нівелювали.

"Сьогодні тобі відповідають українською мовою в будь-якому магазині, і ти сам розумієш, що постійно говориш українською мовою. Були й частково створені умови самими ж російськими, щоб одесити перейшли українською мовою. Росія українізувала Одесу, це 100%" — каже Олег Кіпер.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про знищення культурної спадщини Одеси. А також про оренду портів регіону.