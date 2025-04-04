Девушки с флагом. Фото: Новини.LIVE

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил, что Россия украинизировала Одессу. Благодаря российским обстрелам немало горожан начали общаться на государственном языке.

Об этом шла речь в беседе Дмитрия Гордона и главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

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Россия украинизировала Одессу

Глава облгосадминистрации Олег Кипер сравнил Одессу с Харьковом, который, будучи раньше частично "пророссийским", за годы войны стал более патриотичным, чем многие другие города. По словам чиновника, РФ давно осуществляла пропагандистские мероприятия, чтобы жители региона лояльно отнеслись к России. Однако война и обстрелы все эти попытки нивелировали.

"Сегодня тебе отвечают на украинском языке в любом магазине, и ты сам понимаешь, что постоянно говоришь на украинском языке. Были и частично созданы условия самими же русскими, чтобы одесситы перешли на украинский язык. Россия украинизировала Одессу, это 100%", — говорит Олег Кипер.

Напомним, недавно мы писали об уничтожении культурного наследия Одессы. А также об аренде портов региона.