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Росія вивела у Чорне море споряджений ракетоносій — яка загроза

17 лютого 2024 10:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Росія вивела у Чорне море споряджений ракетоносій — яка загроза
Ворожий ракетоносій. Фото: росЗМІ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Станом на ранок суботи, 17 лютого, Росія продовжує тримати на чергуванні у Чорному морі свої кораблі. Наразі на рейді спостерігається ворожий ракетоносій споряджений чотирма "Калібрами", що може свідчити про високу загрозу обстрілів.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

Скільки кораблів загрожують 

  • у Чорному морі перебувають два кораблі, серед яких 1 ракетоносії з 4 "Калібрами" на борту;
  • в Азовському морі — 1 ворожий корабель;
  • у Середземному морі — 2 кораблі, з яких ракетоносій з 8 "Калібрами".

Рух морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря — 5 суден, 2 прямувало з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 2 судна, 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, попри більш сталу ситуацію на фронті, Україна показує великі успіхи на Чорному морі. Наразі країна без флоту знищила більшу частину боєздатних кораблів РФ, які ворог тримав на території тимчасово окупованого Криму. 

Також ми писали, що у ніч проти 14 лютого Збройні сили України знешкодили ще одне вороже судно — ВДК "Цезар Куніков". Відомо, що корабель затонув під Алупкою, він був уражений п'ятьма дронами Magura V5. Експерти зазначають, що росіяни значно відчують втрату цього корабля, адже він відігравав значну логістичну роль. Наразі у ворога немає потужностей, які могли б замінити це судно. 

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