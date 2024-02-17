Россия вывела в Черное море снаряженный ракетоноситель — какая угроза

Вражеский ракетоноситель. Фото: росСМИ

По состоянию на утро субботы, 17 февраля, Россия продолжает держать на дежурстве в Черном море свои корабли. В настоящее время на рейде наблюдается вражеский ракетоноситель, снаряженный четырьмя "Калибрами", что может свидетельствовать о высокой угрозе обстрелов.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

Сколько кораблей угрожают

в Черном море находятся два корабля, среди которых 1 ракетоноситель с 4 "Калибрами" на борту;

в Азовском море — 1 вражеский корабль;

в Средиземном море — 2 корабля, из которых ракетоноситель с 8 "Калибрами".

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Азовского моря — 5 судов, 2 направлялось из пролива Босфор;

к Черному морю — 2 судна, 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, несмотря на более устоявшуюся ситуацию на фронте, Украина показывает большие успехи на Черном море. Страна без флота уничтожила большую часть боеспособных кораблей РФ, которые враг держал на территории временно оккупированного Крыма.

Также мы писали, что в ночь на 14 февраля Вооруженные силы Украины обезвредили еще одно вражеское судно — ВДК "Цезарь Куников". Известно, что корабль был поражен пятью дронами Magura V5. Эксперты отмечают, что россияне значительно ощутят потерю этого корабля, ведь он играл значительную логистическую роль. Пока у врага нет мощностей, которые могли бы заменить это судно.