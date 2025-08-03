Поява стратегічної авіації РФ над Чорним морем: яка загроза

Російський бойовий літак над Чорним морем. Фото ілюстративне: росЗМІ

Над Чорним морем днями зафіксували російський стратегічний бомбардувальник. Такі літаки велика рідкість у цьому регіоні. Появу "тушки" називають нестандартною ситуацією.

Про це в ефірі національного телемарафону "Ми — Україна" розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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За його словами в останні дні над акваторією Чорного моря відзначається підвищена активність російських літаків і безпілотників. Однак цього разу помітили стратегічний бомбардувальник, імовірно Ту-22М3, який вперше за довгий час з’явився в небі над морем. Дмитро Плетенчук зазначив, що така поява — виняткова подія.

"От стратегічна авіація тут не часто з’являється. Я навіть зараз не готовий пригадати, коли ми в останнє тут їх бачили", — сказав Плетенчук.

Він каже, що попередніми випадками було залучення носіїв гіперзвукових ракет "Кинджал", однак навіть тоді такі літаки літали не стільки через загрозу Україні, скільки як демонстрація сили в бік Середземномор’я.

"Це були тоді носії "Кинджалів". І здебільшого це були такі сигнали навіть не для нас, а для подій у Середземномор’ї", — уточнив речник.

Теперішня поява стратегічного літака над Чорним морем викликала подив навіть у військових. Водночас Плетенчук зазначив, що ситуація постійно змінюється і потребує подальшого спостереження та аналізу.

"Ситуація аналізується. І ми завжди готові реагувати на загрози — як у повітрі, так і на морі", — додав він.

Водночас ситуація в повітрі, за словами Плетенчука, лишається складною. Росія має щонайменше півдесятка аеродромів у тимчасово окупованому Криму, з яких щодня підіймається техніка.

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