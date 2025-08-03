Появление стратегической авиации РФ над Черным морем: какая угроза

Российский боевой самолет над Черным морем. Фото иллюстративное: росСМИ

Над Черным морем на днях зафиксировали российский стратегический бомбардировщик. Такие самолеты большая редкость в этом регионе. Появление "тушки" называют нестандартной ситуацией.

Об этом в эфире национального телемарафона "Мы — Украина" рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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По его словам в последние дни над акваторией Черного моря отмечается повышенная активность российских самолетов и беспилотников. Однако в этот раз заметили стратегический бомбардировщик, предположительно Ту-22М3, который впервые за долгое время появился в небе над морем. Дмитрий Плетенчук отметил, что такое появление — исключительное событие.

"Вот стратегическая авиация здесь не часто появляется. Я даже сейчас не готов вспомнить, когда мы в последний раз здесь их видели", — сказал Плетенчук.

Он говорит, что предыдущими случаями было привлечение носителей гиперзвуковых ракет "Кинжал", однако даже тогда такие самолеты летали не столько из-за угрозы Украине, сколько как демонстрация силы в сторону Средиземноморья.

"Это были тогда носители "Кинжалов". И в основном это были такие сигналы даже не для нас, а для событий в Средиземноморье", — уточнил спикер.

Нынешнее появление стратегического самолета над Черным морем вызвало удивление даже у военных. В то же время Плетенчук отметил, что ситуация постоянно меняется и требует дальнейшего наблюдения и анализа.

"Ситуация анализируется. И мы всегда готовы реагировать на угрозы — как в воздухе, так и на море", — добавил он.

В то же время ситуация в воздухе, по словам Плетенчука, остается сложной. Россия имеет как минимум полдесятка аэродромов во временно оккупированном Крыму, с которых ежедневно поднимается техника.

Напомним, российские оккупанты за бесценок продали Ялтинский порт другу Путина. Также мы сообщали, что украинская военная разведка получила уникальный массив секретных документов о новейшем атомном подводном крейсере РФ "Князь Пожарский".