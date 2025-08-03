Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесВкусАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Россия впервые за долгое время подняла "тушку" над Черным морем

Россия впервые за долгое время подняла "тушку" над Черным морем

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2025 15:00
Появление стратегической авиации РФ над Черным морем: какая угроза
Российский боевой самолет над Черным морем. Фото иллюстративное: росСМИ

Над Черным морем на днях зафиксировали российский стратегический бомбардировщик. Такие самолеты большая редкость в этом регионе. Появление "тушки" называют нестандартной ситуацией.

Об этом в эфире национального телемарафона "Мы — Украина" рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Реклама
Читайте также:

Авиация над Черным морем

По его словам в последние дни над акваторией Черного моря отмечается повышенная активность российских самолетов и беспилотников. Однако в этот раз заметили стратегический бомбардировщик, предположительно Ту-22М3, который впервые за долгое время появился в небе над морем. Дмитрий Плетенчук отметил, что такое появление — исключительное событие.

"Вот стратегическая авиация здесь не часто появляется. Я даже сейчас не готов вспомнить, когда мы в последний раз здесь их видели", — сказал Плетенчук.

Он говорит, что предыдущими случаями было привлечение носителей гиперзвуковых ракет "Кинжал", однако даже тогда такие самолеты летали не столько из-за угрозы Украине, сколько как демонстрация силы в сторону Средиземноморья.

"Это были тогда носители "Кинжалов". И в основном это были такие сигналы даже не для нас, а для событий в Средиземноморье", — уточнил спикер.

Нынешнее появление стратегического самолета над Черным морем вызвало удивление даже у военных. В то же время Плетенчук отметил, что ситуация постоянно меняется и требует дальнейшего наблюдения и анализа.

"Ситуация анализируется. И мы всегда готовы реагировать на угрозы — как в воздухе, так и на море", — добавил он.

В то же время ситуация в воздухе, по словам Плетенчука, остается сложной. Россия имеет как минимум полдесятка аэродромов во временно оккупированном Крыму, с которых ежедневно поднимается техника.

Напомним, российские оккупанты за бесценок продали Ялтинский порт другу Путина. Также мы сообщали, что украинская военная разведка получила уникальный массив секретных документов о новейшем атомном подводном крейсере РФ "Князь Пожарский".

Одесса Черное море Одесская область Новости Одессы самолеты авиация
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации