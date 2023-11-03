Росія звинуватила захід у не продовженні зернової угоди

Судно у порту на завантаженні. Фото: УНІАН

В Російській Федерації зазначають, що повернутися до відновлення зернової угоди неможливо. Країна-агресор звинувачує в усьому позицією Заходу, який "не зробив жодного кроку до примирення".

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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"За нинішньої позиції Заходу жодних перспектив (для відновлення зернової угоди. — Ред.) немає. Не робиться нічого", — сказав заступник глави МЗС РФ Грушко.

Також він звинуватив західні країни у тому, що вони створюють штучну продовольчу кризу у світі, не виконуючи вимоги Москви.

"Якщо Захід серйозно зацікавлений у глобальній продовольчій безпеці, то він має скасувати всі незаконні заходи, обмеження на весь наш сільськогосподарський сектор, включаючи виробників добрив, включаючи виробників сировини для добрив", — додав російський дипломат.

Що відомо про "зернову ініціативу"

Зазначимо, "зернову ініціативу" було ухвалено вСтамбулі 22 липня 2022 року за участю ООН, України, Туреччини, тоді як Росія та ООН паралельно підписали меморандум. Ініціативу було укладено на 120 днів, і її продовжували двічі, востаннє — 18 березня.

Однак, якщо Україна заявляла, що її продовжили на 120 днів, то Росія стверджувала, що лише на 60 — до 18 травня, і наполягала на розблокуванні роботи аміакопроводу Тольятті — Одеса та знятті всіх санкцій щодо торгівлі російською агропродукцією та добривами.

Термін дії "зернової угоди" був до 17 липня. Тоді в Кремлі заявили, що Чорноморський коридор не працюватиме до виконання їхніх умов. Йдеться про відновлення експорту російського аміаку через порт Південний, що на Одещині.

Нагадаємо, для повноцінного захисту гуманітарних коридорів у Чорному морі Україна має працювати у трьох напрямках — військовому, логістичному та правовому. Наразі транспортування цивільних суден залишається під постійною загрозою ворожих ударів.