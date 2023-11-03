Россия обвинила мероприятие в не продлении зернового соглашения

Судно в порту на загрузке. Фото: УНИАН

В Российской Федерации отмечают, что вернуться к возобновлению зернового соглашения невозможно. Страна-агрессор обвиняет во всем позицию Запада, который "не сделал ни одного шага к примирению".

Об этом сообщают российские СМИ.

Читайте также:

"При нынешней позиции Запада никаких перспектив (для возобновления зернового соглашения. — Ред.) нет. Не делается ничего", — сказал замглавы МИД РФ Грушко.

Также он обвинил западные страны в том, что они создают искусственный продовольственный кризис в мире, не выполняя требования Москвы.

"Если Запад серьезно заинтересован в глобальной продовольственной безопасности, то он должен отменить все незаконные меры, ограничения на весь наш сельскохозяйственный сектор, включая производителей удобрений, включая производителей сырья для удобрений", — добавил российский дипломат.

Что известно о "зерновой инициативе"

Отметим, "зерновая инициатива" была принята в Стамбуле 22 июля 2022 года с участием ООН, Украины, Турции, тогда как Россия и ООН параллельно подписали меморандум. Инициатива была заключена на 120 дней, и ее продолжали дважды, в последний раз — 18 марта.

Однако если Украина заявляла, что ее продлили на 120 дней, то Россия утверждала, что только на 60 — до 18 мая, и настаивала на разблокировании работы аммиакопровода Тольятти — Одесса и снятии всех санкций по торговле российской агропродукцией и удобрениями.

Срок действия "зернового соглашения" был до 17 июля. Тогда в Кремле заявили, что Черноморский коридор не будет работать для выполнения их условий. Речь идет о возобновлении экспорта российского аммиака через порт Южный Одесской области.

Напомним, для полноценной защиты гуманитарных коридоров в Черном море Украина должна работать в трех направлениях — военном, логистическом и правовом. В настоящее время транспортировка гражданских судов остается под постоянной угрозой вражеских ударов.