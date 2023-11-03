Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Россия обвинила Запад в не продлении зернового соглашения arrow

Россия обвинила Запад в не продлении зернового соглашения

3 ноября 2023 17:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Россия обвинила мероприятие в не продлении зернового соглашения
Судно в порту на загрузке. Фото: УНИАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Российской Федерации отмечают, что вернуться к возобновлению зернового соглашения невозможно. Страна-агрессор обвиняет во всем позицию Запада, который "не сделал ни одного шага к примирению".

Об этом сообщают российские СМИ.

Читайте также:

"При нынешней позиции Запада никаких перспектив (для возобновления зернового соглашения. — Ред.) нет. Не делается ничего", — сказал замглавы МИД РФ Грушко.

Также он обвинил западные страны в том, что они создают искусственный продовольственный кризис в мире, не выполняя требования Москвы.

"Если Запад серьезно заинтересован в глобальной продовольственной безопасности, то он должен отменить все незаконные меры, ограничения на весь наш сельскохозяйственный сектор, включая производителей удобрений, включая производителей сырья для удобрений", — добавил российский дипломат.

Что известно о "зерновой инициативе"

Отметим, "зерновая инициатива" была принята в Стамбуле 22 июля 2022 года с участием ООН, Украины, Турции, тогда как Россия и ООН параллельно подписали меморандум. Инициатива была заключена на 120 дней, и ее продолжали дважды, в последний раз — 18 марта.

Однако если Украина заявляла, что ее продлили на 120 дней, то Россия утверждала, что только на 60 — до 18 мая, и настаивала на разблокировании работы аммиакопровода Тольятти — Одесса и снятии всех санкций по торговле российской агропродукцией и удобрениями.

Срок действия "зернового соглашения" был до 17 июля. Тогда в Кремле заявили, что Черноморский коридор не будет работать для выполнения их условий. Речь идет о возобновлении экспорта российского аммиака через порт Южный Одесской области.

Напомним, для полноценной защиты гуманитарных коридоров в Черном море Украина должна работать в трех направлениях — военном, логистическом и правовом. В настоящее время транспортировка гражданских судов остается под постоянной угрозой вражеских ударов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня - 80x80

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Актуальное по теме