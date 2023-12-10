Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Росіяни атакують найвразливіші ланки зернового коридору — деталі arrow

Росіяни атакують найвразливіші ланки зернового коридору — деталі

10 грудня 2023 11:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Росіяни атакують найвразливіші ланки зернового коридору — деталі
Член комітету з питань фінансів та митної політики Олексій Леонов. Фото: facebook
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Росіяни намагаються створити труднощі для роботи зернового коридору шляхом атак на його найвразливіші точки. Портова інфраструктура є основною мішенню.

Про це в етері марафону "Ми — Україна" розповів член комітету з питань фінансів та митної політики Олексій Леонов.

Читайте також:

"Мінування зернових шляхів — це не найслабша ланка. Найбільш уразлива ланка зернового коридору зараз — це портова інфраструктура, по якій постійно б'є наш ворог, а найбільша загроза — російські військові літаки", — підкреслив політик. 

Супровід цивільних суден

Також Олексій Леонов розкрив деталі домовленості з партнерами щодо супроводу цивільних кораблів, що пересуваються зерновим коридором. Це спрямовано на мінімізацію ризиків і забезпечення безпеки транспорту.

"Президент проговорив дві важливі речі. Перша — це домовленість з партнерами щодо супроводу наших кораблів, які йдуть зерновим коридором. І по-друге, це посилення системи ППО в Одеському регіоні, який забезпечує роботу зернового коридору", — сказав Олексій Леонов.

Робота зернових коридорів

Нагадаємо, у МІ6 вважають, що після збиття бомбардувальника Су-24М, росіяни зменшать кількість обстрілів острова Зміїний. Таким чином проходження цивільних суден у чорноморському зерновому коридорі стане більш безпечним. 

Ще ми повідомляли, у портах Великої Одеси продовжується збільшення експорту металургійної продукції. За минулий місяць з України вийшло 14 суден з гірсько-металургійним комплексом.

Додамо, що від початку дії українських зернових коридорів у Чорному морі ними скористувалися 200 суден. Наразі відомо, що з портів Великої Одеси вдалося експортувати понад 7 мільйонів тонн вантажів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

Чи зміняться ціни на проїзд у маршрутках через закриття метро - 80x80

Чи зміняться ціни на проїзд у маршрутках через закриття метро

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

Актуальне по темі