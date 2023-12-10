Росіяни атакують найвразливіші ланки зернового коридору — деталі

Член комітету з питань фінансів та митної політики Олексій Леонов. Фото: facebook

Росіяни намагаються створити труднощі для роботи зернового коридору шляхом атак на його найвразливіші точки. Портова інфраструктура є основною мішенню.

Про це в етері марафону "Ми — Україна" розповів член комітету з питань фінансів та митної політики Олексій Леонов.

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"Мінування зернових шляхів — це не найслабша ланка. Найбільш уразлива ланка зернового коридору зараз — це портова інфраструктура, по якій постійно б'є наш ворог, а найбільша загроза — російські військові літаки", — підкреслив політик.

Супровід цивільних суден

Також Олексій Леонов розкрив деталі домовленості з партнерами щодо супроводу цивільних кораблів, що пересуваються зерновим коридором. Це спрямовано на мінімізацію ризиків і забезпечення безпеки транспорту.

"Президент проговорив дві важливі речі. Перша — це домовленість з партнерами щодо супроводу наших кораблів, які йдуть зерновим коридором. І по-друге, це посилення системи ППО в Одеському регіоні, який забезпечує роботу зернового коридору", — сказав Олексій Леонов.

Робота зернових коридорів

Нагадаємо, у МІ6 вважають, що після збиття бомбардувальника Су-24М, росіяни зменшать кількість обстрілів острова Зміїний. Таким чином проходження цивільних суден у чорноморському зерновому коридорі стане більш безпечним.

Ще ми повідомляли, у портах Великої Одеси продовжується збільшення експорту металургійної продукції. За минулий місяць з України вийшло 14 суден з гірсько-металургійним комплексом.

Додамо, що від початку дії українських зернових коридорів у Чорному морі ними скористувалися 200 суден. Наразі відомо, що з портів Великої Одеси вдалося експортувати понад 7 мільйонів тонн вантажів.