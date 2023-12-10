Росіяни атакують найвразливіші ланки зернового коридору — деталі
Росіяни намагаються створити труднощі для роботи зернового коридору шляхом атак на його найвразливіші точки. Портова інфраструктура є основною мішенню.
Про це в етері марафону "Ми — Україна" розповів член комітету з питань фінансів та митної політики Олексій Леонов.
"Мінування зернових шляхів — це не найслабша ланка. Найбільш уразлива ланка зернового коридору зараз — це портова інфраструктура, по якій постійно б'є наш ворог, а найбільша загроза — російські військові літаки", — підкреслив політик.
Супровід цивільних суден
Також Олексій Леонов розкрив деталі домовленості з партнерами щодо супроводу цивільних кораблів, що пересуваються зерновим коридором. Це спрямовано на мінімізацію ризиків і забезпечення безпеки транспорту.
"Президент проговорив дві важливі речі. Перша — це домовленість з партнерами щодо супроводу наших кораблів, які йдуть зерновим коридором. І по-друге, це посилення системи ППО в Одеському регіоні, який забезпечує роботу зернового коридору", — сказав Олексій Леонов.
Робота зернових коридорів
Нагадаємо, у МІ6 вважають, що після збиття бомбардувальника Су-24М, росіяни зменшать кількість обстрілів острова Зміїний. Таким чином проходження цивільних суден у чорноморському зерновому коридорі стане більш безпечним.
Ще ми повідомляли, у портах Великої Одеси продовжується збільшення експорту металургійної продукції. За минулий місяць з України вийшло 14 суден з гірсько-металургійним комплексом.
Додамо, що від початку дії українських зернових коридорів у Чорному морі ними скористувалися 200 суден. Наразі відомо, що з портів Великої Одеси вдалося експортувати понад 7 мільйонів тонн вантажів.
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