Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Россияне атакуют самые уязвимые звенья зернового коридора — подробности arrow

Россияне атакуют самые уязвимые звенья зернового коридора — подробности

10 декабря 2023 11:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Россияне атакуют самые уязвимые звенья зернового коридора — подробности
Член комитета по финансам и таможенной политике Алексей Леонов. Фото: facebook
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Россияне пытаются создать трудности для работы зернового коридора путем атак на самые уязвимые точки. Портовая инфраструктура является основной мишенью.

Об этом в эфире марафона "Мы — Украина" рассказал член комитета по финансам и таможенной политике Алексей Леонов.

Читайте также:

"Минирование зерновых путей — это не самое слабое звено. Наиболее уязвимое звено зернового коридора сейчас — это портовая инфраструктура, по которой постоянно бьет наш враг, а самая большая угроза — российские военные самолеты", — подчеркнул политик.

Сопровождение гражданских судов

Также Алексей Леонов раскрыл детали договоренности с партнерами по сопровождению гражданских кораблей, передвигаемых по зерновому коридору. Это направлено на минимизацию рисков и обеспечение безопасности транспорта.

"Президент проговорил две важные вещи. Первая — это договоренность с партнерами по сопровождению наших кораблей, идущих по зерновому коридору. И, во-вторых, это усиление системы ПВО в Одесском регионе, которое обеспечивает работу зернового коридора", — сказал Алексей Леонов.

Работа зерновых коридоров

Напомним, в МИ6 считают, что после сбития бомбардировщика Су-24М россияне снизят количество обстрелов острова Змеиный. Таким образом, прохождение гражданских судов в Черноморском зерновом коридоре станет более безопасным.

Еще мы сообщали, что в портах Большой Одессы продолжается увеличение экспорта металлургической продукции. За прошлый месяц из Украины вышли 14 судов с горно-металлургическим комплексом.

С начала действия украинских зерновых коридоров в Черном море ими воспользовались 200 судов. Известно, что из портов Большой Одессы удалось экспортировать более 7 миллионов тонн грузов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

Изменятся ли цены на проезд в маршрутках из-за закрытия метро - 80x80

Изменятся ли цены на проезд в маршрутках из-за закрытия метро

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

Актуальное по теме