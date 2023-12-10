Россияне атакуют самые уязвимые звенья зернового коридора — подробности

Член комитета по финансам и таможенной политике Алексей Леонов. Фото: facebook

Россияне пытаются создать трудности для работы зернового коридора путем атак на самые уязвимые точки. Портовая инфраструктура является основной мишенью.

Об этом в эфире марафона "Мы — Украина" рассказал член комитета по финансам и таможенной политике Алексей Леонов.

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"Минирование зерновых путей — это не самое слабое звено. Наиболее уязвимое звено зернового коридора сейчас — это портовая инфраструктура, по которой постоянно бьет наш враг, а самая большая угроза — российские военные самолеты", — подчеркнул политик.

Сопровождение гражданских судов

Также Алексей Леонов раскрыл детали договоренности с партнерами по сопровождению гражданских кораблей, передвигаемых по зерновому коридору. Это направлено на минимизацию рисков и обеспечение безопасности транспорта.

"Президент проговорил две важные вещи. Первая — это договоренность с партнерами по сопровождению наших кораблей, идущих по зерновому коридору. И, во-вторых, это усиление системы ПВО в Одесском регионе, которое обеспечивает работу зернового коридора", — сказал Алексей Леонов.

Работа зерновых коридоров

Напомним, в МИ6 считают, что после сбития бомбардировщика Су-24М россияне снизят количество обстрелов острова Змеиный. Таким образом, прохождение гражданских судов в Черноморском зерновом коридоре станет более безопасным.

Еще мы сообщали, что в портах Большой Одессы продолжается увеличение экспорта металлургической продукции. За прошлый месяц из Украины вышли 14 судов с горно-металлургическим комплексом.

С начала действия украинских зерновых коридоров в Черном море ими воспользовались 200 судов. Известно, что из портов Большой Одессы удалось экспортировать более 7 миллионов тонн грузов.