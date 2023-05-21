Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Росіяни готуються до чергової атаки,— Гуменюк arrow

Росіяни готуються до чергової атаки,— Гуменюк

21 травня 2023 10:08
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Росіяни готуються до чергової атаки
Наталія Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Російські війська продовжують збирати інформацію перед черговою атакою. Для цього збільшили кількість розвідувальних безпілотних апаратів.

Про це в ефірі "Єдиного марафону" повідомила керівник пресцентру ОК "Південь" Наталя Гуменюк. 

Читайте також:

"Цієї ночі фіксувалася активність ворожих безпілотників, в тому числі розвідувальних та ударних. За минулу добу було знищено аж 5 (3 ударні, 2 розвідувальні). В нашому регіоні більшість — розвідувальні літальні апарати",— зазначила начальниця пресцентру ОК "Південь" Наталя Гуменюк.

За її словами, така активність ворога є типовою з моменту очікування українського контрнаступу. Окупанти перед ракетно-дроновими ударами намагаються з’ясувати де знаходяться системи ППО та інша техніка.

"Крім того, під час важливих подій у світі ворог намагається нарощувати напруження, а потім цілком вірогідно, що буде застосування ракетної атаки, як реакція на тиск світової спільноти на країну-агресора",— розказала Наталя Гуменюк.

Зазначимо, окупанти почали активніше використовувати безпілотники. Крім БпЛА для розвідки, активізували й ударні типу "Ланцет".

Нагадаємо, напередодні ситуація в Чорному морі кардинально змінилась. Кількість кораблів зменшилась, втім на чергування вивели підводний ракетоносій. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

08:56ППО збила усі 18 ракет під час нічної російської атаки, — Залужний

Новина з фото

12:32 "Як же я скучила": Мохаммад Захур після розлучення забрав у Камалії дітей?

19:22 Мудрик не потрібен "Челсі": клуб ухвалив рішення щодо гравця

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB