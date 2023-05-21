Росіяни готуються до чергової атаки

Наталія Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

Російські війська продовжують збирати інформацію перед черговою атакою. Для цього збільшили кількість розвідувальних безпілотних апаратів.

Про це в ефірі "Єдиного марафону" повідомила керівник пресцентру ОК "Південь" Наталя Гуменюк.

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"Цієї ночі фіксувалася активність ворожих безпілотників, в тому числі розвідувальних та ударних. За минулу добу було знищено аж 5 (3 ударні, 2 розвідувальні). В нашому регіоні більшість — розвідувальні літальні апарати",— зазначила начальниця пресцентру ОК "Південь" Наталя Гуменюк.

За її словами, така активність ворога є типовою з моменту очікування українського контрнаступу. Окупанти перед ракетно-дроновими ударами намагаються з’ясувати де знаходяться системи ППО та інша техніка.

"Крім того, під час важливих подій у світі ворог намагається нарощувати напруження, а потім цілком вірогідно, що буде застосування ракетної атаки, як реакція на тиск світової спільноти на країну-агресора",— розказала Наталя Гуменюк.

Зазначимо, окупанти почали активніше використовувати безпілотники. Крім БпЛА для розвідки, активізували й ударні типу "Ланцет".

Нагадаємо, напередодні ситуація в Чорному морі кардинально змінилась. Кількість кораблів зменшилась, втім на чергування вивели підводний ракетоносій.