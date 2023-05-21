Россияне готовятся к очередной атаке

Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

Российские войска продолжают собирать информацию перед очередной атакой. Для этого увеличилось количество разведывательных беспилотных аппаратов.

Об этом в эфире "Единого марафона" сообщила руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

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"Этой ночью фиксировалась активность вражеских беспилотников, в том числе разведывательных и ударных. За минувшие сутки было уничтожено 5 (3 ударных, 2 разведывательных). В нашем регионе большинство — разведывательные летательные аппараты", — отметила начальница пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

По ее словам, такая активность врага типична с момента ожидания украинского контрнаступления. Оккупанты перед ракетно-дроновыми ударами пытаются выяснить, где находятся системы ПВО и другая техника.

"Кроме того, во время важных событий в мире враг пытается наращивать напряжение, а затем вполне вероятно, что будет применение ракетной атаки как реакция на давление мирового сообщества на страну-агрессора", — рассказала Наталья Гуменюк.

Отметим, российские войска начали активнее использовать беспилотники. Кроме БПЛА для разведки, активизировали и ударные типа "Ланцет".

Напомним, накануне ситуация в Черном море кардинально поменялась. Количество кораблей уменьшилось, впрочем, на дежурство вывели подводный ракетоноситель.