Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Россияне готовятся к очередной атаке, — Гуменюк arrow

Россияне готовятся к очередной атаке, — Гуменюк

21 мая 2023 10:08
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Россияне готовятся к очередной атаке
Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

Российские войска продолжают собирать информацию перед очередной атакой. Для этого увеличилось количество разведывательных беспилотных аппаратов.

Об этом в эфире "Единого марафона" сообщила руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

Читайте также:

"Этой ночью фиксировалась активность вражеских беспилотников, в том числе разведывательных и ударных. За минувшие сутки было уничтожено 5 (3 ударных, 2 разведывательных). В нашем регионе большинство — разведывательные летательные аппараты", — отметила начальница пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

По ее словам, такая активность врага типична с момента ожидания украинского контрнаступления. Оккупанты перед ракетно-дроновыми ударами пытаются выяснить, где находятся системы ПВО и другая техника.

"Кроме того, во время важных событий в мире враг пытается наращивать напряжение, а затем вполне вероятно, что будет применение ракетной атаки как реакция на давление мирового сообщества на страну-агрессора", — рассказала Наталья Гуменюк.

Отметим, российские войска начали активнее использовать беспилотники. Кроме БПЛА для разведки, активизировали и ударные типа "Ланцет".

Напомним, накануне ситуация в Черном море кардинально поменялась. Количество кораблей уменьшилось, впрочем, на дежурство вывели подводный ракетоноситель.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

08:56ПВО сбила все 18 ракет во время ночной российской атаки, — Залужный

Новость с фото

12:32 "Как же я соскучилась": Мохаммад Захур после развода забрал у Камалии детей?

19:22 Мудрик не нужен "Челси": клуб принял решение по игроку

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас