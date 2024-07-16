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Росіяни готуються до нових ракетних ударів з Криму — яка загроза

16 липня 2024 16:47
Верзілова Єлизавета - редактор
Підготовка нових ракетних ударів Росією: Братчук про пускові установки
Пуск ракети "Онікс" з Криму. Фото: росЗМІ
Верзілова Єлизавета - редактор

Ризик ракетних ударів з боку тимчасово окупованого Криму залишається високим. Наразі росіяни збільшують кількість ракетних запусків, що свідчить про підготовку до можливих нових атак по територіях України. 

Про це в етері День.LIVE повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.
 

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Загроза обстрілів з боку росіян

Росіяни наразі вирішують питання спорядження своїх підводних човнів та надводних кораблів ракетами типу "Калібр" та "Оніксами". Але стратегія Сил оборони України включає також знищення військових аеродромів у Криму, щоб зменшити загрозу з боку Росії та створити умови для виконання завдань авіаційною компонентою ЗСУ.

"Загроза ракетних ударів залишається високою, оскільки Росія активно працює над уніфікацією пускових установок для ракет "Калібр" та "Онікс". Сили оборони України спрямовані на демілітаризацію тимчасово окупованого Криму, знищуючи системи ППО, пускові установки, арсенали та склади з боєприпасами", — підкреслив речник УДА.

Загроза з Чорного моря та Криму

Ми писали, що командувач ВМС Олексій Неїжпапа зазначив, що російський Чорноморський флот втрачає базу в Криму через атаки України. За його словами, повернення контролю над Чорним морем важливе, зокрема для відновлення роботи українських портів.

Також ми повідомляли, що у Сполучених Штатах Америки визнають можливість використання американського озброєння, яке отримала Україна, для ударів по Криму. Там вважають цей регіон частиною суверенної території України.

Додамо, що днями ворог атакував Одещину із застосуванням дронів та ракет. З території тимчасово окупованого Криму росіяни спрямували балістику на південь, а також завдали ударів керованими авіабомбами. Військові подробиць удару наразі не повідомляють.

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