Подготовка новых ракетных ударов Россией: Братчук о пусковых установках

Пуск ракеты "Оникс" из Крыма. Фото: росСМИ

Риск ракетных ударов со стороны временно оккупированного Крыма остается высоким. В настоящее время россияне увеличивают количество ракетных запусков, что свидетельствует о подготовке к возможным новым атакам по территориям Украины.

Об этом в эфире День.LIVE сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.



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Россияне решают вопросы снаряжения своих подлодок и надводных кораблей ракетами типа "Калибр" и "Ониксами". Но стратегия сил обороны Украины включает также уничтожение военных аэродромов в Крыму, чтобы уменьшить угрозу со стороны России и создать условия для выполнения задач авиационной компонентой ВСУ.

"Угроза ракетных ударов остается высокой, поскольку Россия активно работает над унификацией пусковых установок для ракет "Калибр" и "Оникс". Силы обороны Украины направлены на демилитаризацию временно оккупированного Крыма, уничтожая системы ПВО, пусковые установки, арсеналы и склады с боеприпасами", — подчеркнул спикер УДА.

Угроза из Черного моря и Крыма

Мы писали, что командующий ВМС Алексей Неижпапа отметил, что российский Черноморский флот теряет базу в Крыму из-за атак Украины. По его словам, возвращение контроля над Черным морем важно, в частности для возобновления работы украинских портов.

Также мы сообщали, что в Соединенных Штатах Америки признают возможность использования американского вооружения, полученного Украиной, для ударов по Крыму. Там считают этот регион частью суверенной территории Украины.

Добавим, что на днях враг атаковал Одесскую область с применением дронов и ракет. С территории временно оккупированного Крыма россияне направили баллистику на юг, а также нанесли удары управляемыми авиабомбами. Военные подробности удара пока не сообщают.