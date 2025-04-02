Росія пожертвувала моряками крейсера Москва

Олексій Неїжпапа. Фото: Армія.Інформ

Командувач військово-морських сил Олексій Неїжпапа розповів, що Росія намагалася врятувати "Москву" після удару українськими ракетами. Проте усі спроби виявилися марними, через що більшість особового екіпажу загинула.

Про це повідомив командувач ВМС України Олексій Неїжпапа в інтерв'ю журналістам видання "Крим.Реалії".

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Як рятували "Москву"

За словами командувача ВМС України Олексія Неїжпапи, через пів години після удару до місця події вирушили російські кораблі: фрегати, ракетні катери і навіть судно розвідки. Вони спробували взяти крейсер на буксир та доправити його до Севастополя.

"Там також було пошуково-рятувальне судно, яке надавало допомогу крейсеру, щоб він не потонув. Потім вони взяли його на буксир та буксирували у бік Севастополя. Намагалися врятувати його, але не змогли. І за цей час з обіду до ранку було достатньо часу, щоб зняти людей з корабля. І я думаю, що частина екіпажу врятувалась би", — каже адмірал Олексій Неїжпапа.

Додамо, тільки через 9 днів після атаки Міністерство оборони РФ заявило, що на борту загинула одна людина, 27 зникли безвісти, а 396 членів екіпажу було евакуйовано. 22 квітня 2022 року тодішній секретар РНБО України Олексій Данилов дав попередню оцінку, згідно з якою Росія змогла врятувати 58 із 510 осіб, які перебували на борту.

Знищення "Москви"

У середині квітня 2022 року військово-морські офіцери України та США проводили розвідку та зафіксували крейсер "Москва". Після цьому ВМС ЗСУ потопили його двома влучаннями ракет "Нептун". Перша з них вдарила по флагману російського флоту в обідній час, а вже упродовж наступного дня, 14 квітня, корабель пішов на дно разом з екіпажем.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, завдяки чому вдалося вразити "Москву". А також про те, як українські РЕБи долають російські дрони.