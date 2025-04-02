Россия пожертвовала моряками крейсера Москва моряками

Алексей Неижпапа. Фото: Армия.Информ

Командующий военно-морских сил Алексей Неижпапа рассказал, что Россия пыталась спасти "Москву" после удара украинскими ракетами. Однако все попытки оказались тщетными, из-за чего большинство личного экипажа погибло.

Об этом сообщил командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа в интервью журналистам издания "Крым.Реалии".

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По словам командующего ВМС Украины Алексея Неижпапы, через полчаса после удара к месту происшествия отправились российские корабли: фрегаты, ракетные катера и даже судно разведки. Они попытались взять крейсер на буксир и доставить его в Севастополь.

"Там также было поисково-спасательное судно, которое оказывало помощь крейсеру, чтобы он не утонул. Затем они взяли его на буксир и буксировали в сторону Севастополя. Пытались спасти его, но не смогли. И за это время с обеда до утра было достаточно времени, чтобы снять людей с корабля. И я думаю, что часть экипажа спаслась бы",— говорит адмирал Алексей Неижпапа.

Добавим, только через 9 дней после атаки Министерство обороны РФ заявило, что на борту погиб один человек, 27 пропали без вести, а 396 членов экипажа были эвакуированы. 22 апреля 2022 года тогдашний секретарь СНБО Украины Алексей Данилов дал предварительную оценку, согласно которой Россия смогла спасти 58 из 510 человек, находившихся на борту.

Уничтожение "Москвы"

В середине апреля 2022 года военно-морские офицеры Украины и США проводили разведку и зафиксировали крейсер "Москва". После этого ВМС ВСУ потопили его двумя попаданиями ракет "Нептун". Первая из них ударила по флагману российского флота в обеденное время, а уже в течение следующего дня, 14 апреля, корабль пошел на дно вместе с экипажем.

Напомним, недавно мы писали о том, благодаря чему удалось поразить "Москву". А также о том, как украинские РЭБы преодолевают российские дроны.