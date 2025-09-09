В Одесі Шахед знищив дитячу кімнату у квартирі родини

Діра в стіні будинку. Фото: Новини:LIVE

Під час атаки на Одесу ворожий дрон-камікадзе влучив у багатоповерхівку. Постраждала квартира звичайної родини, де мешкає учень місцевого ліцею. Удар припав саме на дитячу кімнату, її повністю знищив вогонь.

Про це повідомила співробітниця ліцею, в якому навчався підліток.

Реклама

Читайте також:

Ворожа атака дронами цими вихідними завдала Одесі серйозних руйнувань. Один із "Шахедів" поцілив у квартиру, де мешкала сім’я з дитиною. Найбільше постраждала дитяча кімната — полум’я повністю знищило простір хлопця разом з усіма його речами. Буйневич зазначила, що йдеться про родину учня ліцеїю №90.

"Вогонь знищив кімнату хлопця повністю, і дитина залишилася без особистого простору та речей. Ми як колектив не можемо залишитися осторонь. Оголошуємо збір коштів на необхідні потреби. Навіть найменша допомога має велику силу", — йдеться у дописі.

Нагадаємо, ми повідомляли, що росіяни атакували Одесу ударними БпЛА, пошкоджено цивільну інфраструктуру. А також містяни розповіли Новини.LIVE про пережиту ніч.