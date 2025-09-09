Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Росіяни під час атаки на Одесу знищили кімнату підлітка

Росіяни під час атаки на Одесу знищили кімнату підлітка

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 11:29
В Одесі Шахед знищив дитячу кімнату у квартирі родини
Діра в стіні будинку. Фото: Новини:LIVE

Під час атаки на Одесу ворожий дрон-камікадзе влучив у багатоповерхівку. Постраждала квартира звичайної родини, де мешкає учень місцевого ліцею. Удар припав саме на дитячу кімнату, її повністю знищив вогонь.

Про це повідомила співробітниця ліцею, в якому навчався підліток.

Реклама
Читайте також:

Ворожа атака дронами цими вихідними завдала Одесі серйозних руйнувань. Один із "Шахедів" поцілив у квартиру, де мешкала сім’я з дитиною. Найбільше постраждала дитяча кімната — полум’я повністю знищило простір хлопця разом з усіма його речами. Буйневич зазначила, що йдеться про родину учня ліцеїю №90.

"Вогонь знищив кімнату хлопця повністю, і дитина залишилася без особистого простору та речей. Ми як колектив не можемо залишитися осторонь. Оголошуємо збір коштів на необхідні потреби. Навіть найменша допомога має велику силу", — йдеться у дописі.

Нагадаємо, ми повідомляли, що росіяни атакували Одесу ударними БпЛА, пошкоджено цивільну інфраструктуру. А також містяни розповіли Новини.LIVE про пережиту ніч.

Одеса Одеська область обстріли Новини Одеси атака
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації