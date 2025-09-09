Видео
Россияне во время атаки на Одессу уничтожили комнату подростка

Ua ru
Дата публикации 9 сентября 2025 11:29
В Одессе "шахед" уничтожил детскую комнату в квартире семьи
Дыра в стене дома. Фото: Новини:LIVE

Во время атаки на Одессу вражеский дрон-камикадзе попал в многоэтажку. Пострадала квартира обычной семьи, где живет ученик местного лицея. Удар пришелся именно на детскую комнату, ее полностью уничтожил огонь.

Об этом сообщила сотрудница лицея, в котором учился подросток.

Читайте также:

Последствия атаки Вражеская атака дронами в эти выходные нанесла Одессе серьезные разрушения. Один из "шахедов" попал в квартиру, где жила семья с ребенком. Больше всего пострадала детская комната — пламя полностью уничтожило пространство мальчика вместе со всеми его вещами. Буйневич отметила, что речь идет о семье ученика лицея №90.

"Огонь уничтожил комнату парня полностью, и ребенок остался без личного пространства и вещей. Мы, как коллектив, не можем остаться в стороне. Объявляем сбор средств на необходимые нужды. Даже малейшая помощь имеет большую силу", — говорится в заметке.

Напомним, мы сообщали, что россияне атаковали Одессу ударными БпЛА, повреждена гражданская инфраструктура. А также, горожане рассказали Новини.LIVE о пережитой ночи.

Одесса Одесская область обстрелы Новости Одессы атака
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
