Дельфіни в Чорному морі помирають через російські сонари

Дельфін на березі. Фото: Іван Русєв в соцмережі

На узбережжі Краснодарского краю почався сезон викидів загиблих дельфінів і їх кількість почала збільшуватися нетипово. Екологи запевняють: ці ссавці гинуть через застосування росіянами сонових апаратів.

Про це повідомляє еколог Іван Русєв в соцмережі.

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Чому гинуть дельфіни

Росіяни пишуть, що дельфіни в Чорному морі вмирають через послаблення імунітету та забруднення акваторії. Екологи наполягають: ссавці гинуть через те, що отримують контузії від сонових апаратів (сонарів). За допомогою цих пристроїв військові РФ виявляють об'єкти під водою, застосовуючи звукові хвилі.

"Такими, з низкою імунною системою, дельфіни стають коли отримають контузію від сонарів, що було масовим у 2022 році під час активної фази війни у Північно-Західної частині моря", — пише еколог Іван Русєв.

Померлий дельфін. Фото: Іван Русєв в соцмережі

За підрахунками екологів, за останні три роки від сонарів, підриву мін, та бомбардувань загинуло більше 80 тис. чорноморських китоподібних. Ще декілька тисяч померли від мазуту, якій вилився у море під час аварії танкерів у Керчінський протоці.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, яким чином дикі кабани загрожують Молдові. А також про те, що РФ приховує правду про забруднення моря мазутом.