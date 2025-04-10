Дельфіни в Чорному морі помирають через російські сонари

Росіяни вбивають дельфінів у Чорному морі — вже загинуло 80 тис
На узбережжі Краснодарского краю почався сезон викидів загиблих дельфінів і їх кількість почала збільшуватися нетипово. Екологи запевняють: ці ссавці гинуть через застосування росіянами сонових апаратів.
Про це повідомляє еколог Іван Русєв в соцмережі.
Чому гинуть дельфіни
Росіяни пишуть, що дельфіни в Чорному морі вмирають через послаблення імунітету та забруднення акваторії. Екологи наполягають: ссавці гинуть через те, що отримують контузії від сонових апаратів (сонарів). За допомогою цих пристроїв військові РФ виявляють об'єкти під водою, застосовуючи звукові хвилі.
"Такими, з низкою імунною системою, дельфіни стають коли отримають контузію від сонарів, що було масовим у 2022 році під час активної фази війни у Північно-Західної частині моря", — пише еколог Іван Русєв.
За підрахунками екологів, за останні три роки від сонарів, підриву мін, та бомбардувань загинуло більше 80 тис. чорноморських китоподібних. Ще декілька тисяч померли від мазуту, якій вилився у море під час аварії танкерів у Керчінський протоці.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, яким чином дикі кабани загрожують Молдові. А також про те, що РФ приховує правду про забруднення моря мазутом.
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