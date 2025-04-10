Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Россияне убивают дельфинов в Черном море — уже погибло 80 тыс arrow

Россияне убивают дельфинов в Черном море — уже погибло 80 тыс

10 апреля 2025 20:32
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Дельфины в Черном море умирают из-за российских сонаров
Дельфин на берегу. Фото: Иван Русев в соцсети
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

На побережье Краснодарского края начался сезон выбросов погибших дельфинов и их количество начало увеличиваться нетипичным образом. Экологи уверяют: эти млекопитающие гибнут из-за применения россиянами соновых аппаратов.

Об этом сообщает эколог Иван Русев в соцсети.

Реклама
Читайте также:

Почему гибнут дельфины

Россияне пишут, что дельфины в Черном море умирают из-за ослабления иммунитета и загрязнения акватории. Экологи настаивают: млекопитающие погибают из-за того, что получают контузии от соновых аппаратов (сонаров). С помощью этих устройств военные РФ обнаруживают объекты под водой, используя звуковые волны.

"Такими, с низкой иммунной системой, дельфины становятся когда получат контузию от сонаров, что было массовым в 2022 году во время активной фазы войны в Северо-Западной части моря",— пишет эколог Иван Русев.

Возможно, это изображение косатка и морской слон
Умерший дельфин. Фото: Иван Русев в соцсети

По подсчетам экологов, за последние три года от сонаров, подрыва мин, и бомбардировок погибло более 80 тыс. черноморских китообразных. Еще несколько тысяч умерли от мазута, которой вылился в море во время аварии танкеров в Керченском проливе.

Напомним, недавно мы писали о том, каким образом дикие кабаны угрожают Молдове. А также о том, что РФ скрывает правду о загрязнении моря мазутом.

Одесса Черное море Новости Одессы дельфины экология
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама