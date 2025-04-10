Дельфины в Черном море умирают из-за российских сонаров

Россияне убивают дельфинов в Черном море — уже погибло 80 тыс
На побережье Краснодарского края начался сезон выбросов погибших дельфинов и их количество начало увеличиваться нетипичным образом. Экологи уверяют: эти млекопитающие гибнут из-за применения россиянами соновых аппаратов.
Об этом сообщает эколог Иван Русев в соцсети.
Почему гибнут дельфины
Россияне пишут, что дельфины в Черном море умирают из-за ослабления иммунитета и загрязнения акватории. Экологи настаивают: млекопитающие погибают из-за того, что получают контузии от соновых аппаратов (сонаров). С помощью этих устройств военные РФ обнаруживают объекты под водой, используя звуковые волны.
"Такими, с низкой иммунной системой, дельфины становятся когда получат контузию от сонаров, что было массовым в 2022 году во время активной фазы войны в Северо-Западной части моря",— пишет эколог Иван Русев.
По подсчетам экологов, за последние три года от сонаров, подрыва мин, и бомбардировок погибло более 80 тыс. черноморских китообразных. Еще несколько тысяч умерли от мазута, которой вылился в море во время аварии танкеров в Керченском проливе.
Напомним, недавно мы писали о том, каким образом дикие кабаны угрожают Молдове. А также о том, что РФ скрывает правду о загрязнении моря мазутом.
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