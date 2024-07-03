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Росіяни вивели споряджений ракетоносій у Чорне море — скільки "Калібрів" на борту

3 липня 2024 17:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
У Чорному морі ворожий ракетоносій - скільки має "Калібрів"
Підводний ракетоносій. Ілюстративне фото: росЗМІ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 3 липня, ворог вивів в акваторію Чорного моря підводний ракетоносій, який має на своєму борту "Калібри". В Азовському та Середземному морях окупанти також присутні — там чатують їхні бойові кораблі.

Про це повідомили у Силах оборони півдня України.

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Кораблі окупантів в морях 

Ситуація в Азовському морі залишається така сама, як і вранці — там 3 кораблі окупантів. Ракетоносії заведені в пункти базування. В Середземному морі — 2 ракетоносії з 24 "Калібрами" на борту.

"На бойовому чергуванні у Чорному морі перебуває 1 підводний ракетоносій, спорядження якого може бути до 4 крилатих ракет типу "Калібр"", — повідомили військові.

Більше про ситуацію у Чорному морі

Ми писали, що у Сполучених штатах Америки визнають можливість використання переданого Україні американського озброєння для ударів по Криму. Там вважають цей регіон частиною суверенної території України. 

Також ми писали, що українські військові усунули можливість мінування Чорного моря росіянами. Окрім цього, ЗСУ змусили РФ вивести з Криму кораблі у Новоросійськ.

Додамо, що успішний досвід України у знищенні значної частини Чорноморського флоту РФ за допомогою морських дронів та інших технологій привернув увагу країн НАТО. Альянс вивчає ці методи для розвитку сучасної тактики морських бойових дій.

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