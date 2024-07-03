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Россияне вывели снаряженный ракетоноситель в Черное море — сколько "Калибров" на борту

3 июля 2024 17:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Черном море вражеский ракетоноситель - сколько имеет "Калибров"
Подводный ракетоноситель. Иллюстративное фото: росСМИ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня, 3 июля, враг вывел в акваторию Черного моря подводный ракетоноситель, имеющий на своем борту "Калибры". В Азовском и Средиземном морях оккупанты также присутствуют — там подстерегают их боевые корабли.

Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.

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Ситуация в Азовском море остается такой же, как и утром — там 3 корабля оккупантов. Ракетоносители заведены в пункты базирования. В Средиземном море — 2 ракетоносителя с 24 "Калибрами" на борту.

"На боевом дежурстве в Черном море находится 1 подводный ракетоноситель, снаряжение которого может быть до 4 крылатых ракет типа "Калибр"" , — сообщили военные.

Больше о ситуации в Черном море

Мы писали, что в Соединенных штатах Америки признают возможность использования переданного Украине американского вооружения для ударов по Крыму. Там считают этот регион частью суверенной территории Украины.

Также мы писали, что украинские военные устранили возможность минирования Черного моря россиянами. Кроме того, ВСУ заставили РФ вывести из Крыма корабли в Новороссийск.

Добавим, что успешный опыт Украины по уничтожению значительной части Черноморского флота РФ с помощью морских дронов и других технологий привлек внимание стран НАТО. Североатлантический союз изучает эти методы для развития современной тактики морских боевых действий.

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