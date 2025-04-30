Заплановані наступи Росії на Україну на 2025 рік - військовий оглядач Олексій Гетьман

Військові РФ. Фото ілюстративне: Мілітарний

Росіяни спланували наступальні дії на півдні на строк від півроку до 9 місяців, тобто на весь 2025 рік. Однак через нестачу людей та техніки відчутно просунутися вглиб території України у РФ немає шансів.

Про це військовий оглядач, майор запасу та ветеран Олексій Гетьман сказав в ефірі каналу КИЇВ24.

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На думку військового оглядача Олексія Гетьмана, у 2025 році Росія планує широкомасштабні наступальні дії на кількох напрямках. Зокрема на Сумському, Харківському, а також, імовірно, у Херсонській та Запорізькій областях. Проте попри такі амбітні плани, кількість особового складу в армії РФ не збільшилась.

"Вони можуть доповнювати армію у різний спосіб. Скажімо, мобілізувати приблизно таку саме кількість людей сьогодні, яку вони втрачають. А втрачають вони навіть трошечки більше ніж можуть мобілізувати. Тому вірити в те, що вони зможуть провести потужні штурмові дії не треба", — каже військовий оглядач Олексій Гетьман.

Олексій Гетьман додав, що окрім людей для наступальних дій на кількох напрямках росіянам бракує не тільки людей, але й техніки.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про ураження РЛС у Криму. А також про літак-розвідник поблизу Одещини.