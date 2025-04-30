ЗСУ в Криму уразили антену зенітного ракетного комплексу С-400 "Тріумф"

Пошкоджене обладнання. Фото: Кримський вітер

У Криму під Саками знищено станцію радіолокації зенітного ракетного комплексу С-400 "Тріумф". Росіяни намагалися її приховати після минулої атаки на півострів, але це не допомогло врятувати обладнання від ураження.

Про це повідомляють журналісти видання "Кримський вітер".

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Під час атаки ЗСУ на Крим 25 квітня українські БПЛА сильно пошкодили, а можливо і повністю вивели з ладу радіолокаційну станцію 96Л6Е (всевисотний виявник) в Саках. Антена її отримала значні деформації, а ремонт такого облсднання можливий лише у заводських умовах. Місцеві канали також повідомляють, що незадовго до удару росіяни передислокували цю РЛС. Ймовірно для того, аби захистити її від ураження, проте це не допомогло.

"Цікаво, що наприкінці березня "Наші очі" помітили перекидання РЛС 96Л6Е у напрямку міста Саки. А на початку березня в Саках прямо на дорозі згоріла така сама РЛС 96Л6Е", — йдеться у повідомленні журналістів "Кримського вітру".

Пошкоджена РЛС. Фото: Кримський вітер

Антена деформована. Фото: Кримський вітер

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що РФ створює небезпеку для морського коридора. А також про долю захоплених в Криму українських кораблів.