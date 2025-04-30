ВСУ в Крыму поразили антенну зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф"

Поврежденное оборудование. Фото: Крымский ветер

В Крыму под Саками уничтожена станция радиолокации зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф". Россияне пытались ее скрыть после прошлой атаки на полуостров, но это не помогло спасти оборудование от поражения.

Об этом сообщают журналисты издания "Крымский ветер".

Реклама

Читайте также:

Успешная атака

Во время атаки ВСУ на Крым 25 апреля украинские БПЛА сильно повредили, а возможно и полностью вывели из строя радиолокационную станцию 96Л6Е (всевысотный обнаружитель) в Саках. Антенна ее получила значительные деформации, а ремонт такого оборудования возможен только в заводских условиях. Местные каналы также сообщают, что незадолго до удара россияне передислоцировали эту РЛС. Вероятно для того, чтобы защитить ее от поражения, однако это не помогло.

"Интересно, что в конце марта "Наши глаза" заметили переброску РЛС 96Л6Е в направлении города Саки. А в начале марта в Саках прямо на дороге сгорела такая же РЛС 96Л6Е",— говорится в сообщении журналистов "Крымского ветра".

Поврежденная РЛС. Фото: Крымский ветер

Антенна деформирована. Фото: Крымский ветер

Напомним, недавно мы писали о том, что РФ создает опасность для морского коридора. А также о судьбе захваченных в Крыму украинских кораблей.