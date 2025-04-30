ВСУ в Крыму поразили антенну зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф"

ВСУ поразили РЛС зенитного комплекса С-400 Триумф в Крыму
В Крыму под Саками уничтожена станция радиолокации зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф". Россияне пытались ее скрыть после прошлой атаки на полуостров, но это не помогло спасти оборудование от поражения.
Об этом сообщают журналисты издания "Крымский ветер".
Успешная атака
Во время атаки ВСУ на Крым 25 апреля украинские БПЛА сильно повредили, а возможно и полностью вывели из строя радиолокационную станцию 96Л6Е (всевысотный обнаружитель) в Саках. Антенна ее получила значительные деформации, а ремонт такого оборудования возможен только в заводских условиях. Местные каналы также сообщают, что незадолго до удара россияне передислоцировали эту РЛС. Вероятно для того, чтобы защитить ее от поражения, однако это не помогло.
"Интересно, что в конце марта "Наши глаза" заметили переброску РЛС 96Л6Е в направлении города Саки. А в начале марта в Саках прямо на дороге сгорела такая же РЛС 96Л6Е",— говорится в сообщении журналистов "Крымского ветра".
Напомним, недавно мы писали о том, что РФ создает опасность для морского коридора. А также о судьбе захваченных в Крыму украинских кораблей.
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