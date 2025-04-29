Російські дрони знов порушили повітряний простір Румунії під час атаки 28 квітня

Дрон у небі. Фото ілюстративне: Армія.Інформ

Румунія підіймала винищувачі F-16 і Eurofighter під час вчорашньої атаки дронів РФ на Одещину. Це пов'язано із тим, що один із російських безпілотників знову перетнув повітряний простір цієї країни.

Про це повідомляє Міністерство національної оборони Румунії.

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У Міністерстві оборони Румунії заявили, що під час нової атаки РФ на Україну в Румунії близько 23:30 оголосили повітряну тривогу в окрузі Тульча. Два літаки F-16 та два Eurofighter піднялись у повітря, щоб виконувати завдання зі спостереження та захисту повітряного простору. Система радіолокаційного спостереження вказала на те, що один з дронів на короткий час перетнув національний повітряний простір країни.

Повідомлення Міністерства національної оборони Румунії. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що на Одещині лунав потужний вибух. А також про знищення ворога на Миколаєвщині.