Российские дроны вновь нарушили воздушное пространство Румынии во время атаки 28 апреля

Дрон в небе. Фото иллюстративное: Армия.Информ

Румыния поднимала истребители F-16 и Eurofighter во время вчерашней атаки дронов РФ в Одесской области. Это связано с тем, что один из российских беспилотников снова пересек воздушное пространство этой страны.

Об этом сообщает Министерство национальной обороны Румынии.

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В Министерстве обороны Румынии заявили, что во время новой атаки РФ на Украину в Румынии около 23:30 объявили воздушную тревогу в округе Тульча. Два самолета F-16 и два Eurofighter поднялись в воздух, чтобы выполнять задачи по наблюдению и защите воздушного пространства. Система радиолокационного наблюдения указала на то, что один из дронов на короткое время пересек национальное воздушное пространство страны.

Сообщение Министерства национальной обороны Румынии. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о том, что в Одесской области раздавался мощный взрыв. А также об уничтожении врага на Николаевщине.