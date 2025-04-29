Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Российские дроны долетели до Румынии — Бухарест поднял авиацию arrow

Российские дроны долетели до Румынии — Бухарест поднял авиацию

29 апреля 2025 11:41
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Российские дроны вновь нарушили воздушное пространство Румынии во время атаки 28 апреля
Дрон в небе. Фото иллюстративное: Армия.Информ
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Румыния поднимала истребители F-16 и Eurofighter во время вчерашней атаки дронов РФ в Одесской области. Это связано с тем, что один из российских беспилотников снова пересек воздушное пространство этой страны.

Об этом сообщает Министерство национальной обороны Румынии.

Реклама
Читайте также:

Румынская авиация была в небе

В Министерстве обороны Румынии заявили, что во время новой атаки РФ на Украину в Румынии около 23:30 объявили воздушную тревогу в округе Тульча. Два самолета F-16 и два Eurofighter поднялись в воздух, чтобы выполнять задачи по наблюдению и защите воздушного пространства. Система радиолокационного наблюдения указала на то, что один из дронов на короткое время пересек национальное воздушное пространство  страны.

Российские дроны долетели до Румынии — Бухарест поднял авиацию - фото 1
Сообщение Министерства национальной обороны Румынии. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о том, что в Одесской области раздавался мощный взрыв. А также об уничтожении врага на Николаевщине.

Одесса Румыния Новости Одессы Сергей Братчук дроны
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама