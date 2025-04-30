Запланированные наступления России на Украину на 2025 год - военный обозреватель Алексей Гетьман

Военные РФ военные РФ. Фото иллюстративное: Милитарный

Россияне спланировали наступательные действия на юге на срок от полугода до 9 месяцев, то есть на весь 2025 год. Однако из-за недостатка людей и техники ощутимо продвинуться вглубь территории Украины у РФ нет шансов.

Об этом военный обозреватель, майор запаса и ветеран Алексей Гетьман сказал в эфире канала КИЕВ24.

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Сложности наступления

По мнению военного обозревателя Алексея Гетьмана, в 2025 году Россия планирует широкомасштабные наступательные действия на нескольких направлениях. В частности на Сумском, Харьковском, а также, вероятно, в Херсонской и Запорожской областях. Однако несмотря на такие амбициозные планы, количество личного состава в армии РФ не увеличилось.

"Они могут дополнять армию различными способами. Скажем, мобилизовать примерно такое же количество людей сегодня, которое они теряют. А теряют они даже немножечко больше, чем могут мобилизовать. Поэтому верить в то, что они смогут провести мощные штурмовые действия не надо", — говорит военный обозреватель Алексей Гетьман.

Алексей Гетьман добавил, что кроме людей для наступательных действий на нескольких направлениях россиянам не хватает не только людей, но и техники.

Напомним, недавно мы писали о поражении РЛС в Крыму. А также о самолете-разведчике вблизи Одесской области.