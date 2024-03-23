Російські кораблі в акваторії Чорного моря не зафіксовані — деталі

Чорне мору. Фото: Новини.LIVE

Станом на сьогодні, 23 березня, ворог не вивів жодного судна на чергування в акваторію Чорного та Азовського морів. Окупанти продовжують тримати ракетоносії в пунктах базування, але загроза ракетних атак залишається високою.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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у Чорному морі відсутні ворожі кораблі;

в Азовському морі відсутні ворожі кораблі;

у Середземному морі — 2 кораблі, з яких 1 — ракетоносій з 8 "Калібрами".

Рух морем продовжується

За інформацією ВМС ЗСУ за добу, в інтересах РФ, через Керченську протоку до Азовського моря пройшли 14 суден, з них 4 прямували з протоки Босфор. Крім того, до Чорного моря пройшли 8 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові.

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Нагадаємо, після паузи довжиною в місяць ворог вчора виводив на бойове чергування в Чорне море два споряджені ракетоносії.

Ми раніше повідомляли, що Російський Чорноморський флот постійно перебуває в страху. Окупанти намагаються уникнути виявлення, переносячи свої плавзасоби якомога далі від тимчасово окупованого Криму. Окрім цього, у загарбників також спостерігаються проблеми з особовим складом ЧФ РФ.

Також ми повідомляли, що ВМС ретельно аналізують найбільш стратегічно важливі кораблі Російського Чорноморського флоту, спрямовуючи увагу на їх потенційну військову загрозу. Наразі найбільшу небезпеку для України несуть саме ворожі ракетоносії, тому вони в пріоритеті на знищення.