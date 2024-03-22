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Ворожі кораблі знову у Чорному морі — яка загроза

22 березня 2024 12:40
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Ворожі кораблі знову у Чорному морі — яка загроза
Запуск ракети з моря. Фото: росЗМІ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Після паузи довжиною в місяць ворог вивів на бойове чергування в Чорне море ракетоносії. На сьогодні, 22 березня, в акваторії моря перебувають 2 підводні човни зі спорядженими ракетами.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.
 

Скільки кораблів загрожують 

  • У Чорному морі — 2 ракетоносії, загальний залп — 8 "Калібрів"
  • в Азовському морі відсутні ворожі кораблі;
  • у Середземному морі — 2 кораблі, з яких 1 ракетоносій з 8 ракетами "Калібр".

Рух морем продовжується

В інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою за добу здійснили:

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  • до Азовського моря — 18 суден, з них 6 рухались з протоки Босфор;
    до Чорного моря — 10 суден, з них 1 продовжив рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, що ворог здійснив масовану атаку у ніч проти 22 березня. Внаслідок удару в Одесі пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури, через що довелося знову запровадили стабілізаційні відключення.

Ми раніше повідомляли, що Російський Чорноморський флот постійно перебуває в страху. Окупанти намагаються уникнути виявлення, переносячи свої плавзасоби якомога далі від тимчасово окупованого Криму. 

Також ми повідомляли, що ВМС ретельно аналізують найбільш стратегічно важливі кораблі Російського Чорноморського флоту, спрямовуючи увагу на їх потенційну військову загрозу. Наразі найбільшу небезпеку для України несуть саме ворожі ракетоносії, тому вони в пріоритеті на знищення.

 

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