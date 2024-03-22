Вражеские корабли снова в Черном море — какая угроза

Запуск ракеты с моря. Фото: росСМИ

После паузы длиной в месяц враг вывел на боевое дежурство в Черное море ракетоносители. На сегодня, 22 марта, в акватории моря находятся 2 подлодки со снаряженными ракетами.



Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

Сколько кораблей угрожают

В Черном море — 2 ракетоносителя, общий залп — 8 "Калибров"

в Азовском морях отсутствуют вражеские корабли;

в Средиземном море — 2 корабля, из которых 1 ракетоноситель с 8 ракетами "Калибр".

Движение по морю продолжается

В интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом за сутки совершили:

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к Азовского моря — 18 судов, из них 6 двигались из пролива Босфор;

к Черному морю — 10 судов, из них 1 продолжил движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, что враг совершил массированную атаку в ночь на 22 марта. В результате удара в Одессе повреждены объекты энергетической инфраструктуры, из-за чего пришлось вновь ввести стабилизационные отключения.



Мы ранее сообщали, что Российский Черноморский флот постоянно находится в страхе. оккупанты пытаются избежать обнаружения, перенося свои плавсредства как можно дальше от временно оккупированного Крыма.

Также мы сообщали, что ВМС тщательно анализируют наиболее стратегически важные корабли Российского Черноморского флота, уделяя внимание их потенциальной военной угрозе. Наибольшую опасность для Украины несут именно вражеские ракетоносители, поэтому они в приоритете на уничтожение.