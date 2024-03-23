Российские корабли в акватории Черного моря не зафиксированы — подробности

Черное море. Фото: Новини.LIVE

На сегодня, 23 марта, враг не вывел ни одного судна на дежурство в акваторию Черного и Азовского морей. Оккупанты продолжают держать ракетоносители в пунктах базирования, но угроза ракетных атак остается высокой.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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Сколько кораблей угрожают

в Черном море отсутствуют вражеские корабли;

в Азовском море отсутствуют вражеские корабли;

в Средиземном море — 2 корабля, из которых 1 — ракетоноситель с 8 "Калибрами".

Движение по морю продолжается

По информации ВМС ВСУ за сутки, в интересах РФ, через Керченский пролив до Азовского моря прошли 14 судов, из них 4 направлялись из пролива Босфор. Кроме того, к Черному морю прошли 8 судов, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", — отмечают военные.

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Напомним, после паузы длиной в месяц враг вчера выводил на боевое дежурство в Черное море два снаряженных ракетоносителя.

Мы ранее сообщали, что Российский Черноморский флот постоянно находится в страхе. Оккупанты пытаются избежать обнаружения, перенося свои плавсредства как можно дальше от временно оккупированного Крыма. Кроме этого, у захватчиков также наблюдаются проблемы с личным составом ЧФ РФ.

Также мы сообщали, что ВМС тщательно анализируют наиболее стратегически важные корабли Российского Черноморского флота, уделяя внимание их потенциальной военной угрозе. Наибольшую опасность для Украины несут именно вражеские ракетоносители, поэтому они в приоритете на уничтожение.