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Російські кораблі залишили акваторію Чорного та Азовського морів — деталі

30 березня 2024 11:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Російські кораблі залишили акваторію Чорного та Азовського морів — деталі
Російські кораблі на чергуванні. Фото: РосЗМІ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Станом на сьогодні, 30 березня, ворог не вивів жодного судна на чергування в акваторію Чорного та Азовського морів. Окупанти продовжують тримати ракетоносії в пунктах базування, але загроза ракетних атак залишається високою.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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  • у Чорному морі відсутні ворожі кораблі;
  • в Азовському морі відсутні ворожі кораблі;
  • у Середземному морі — 1 ракетоносій з 8 "Калібрами".

Рух морем продовжується

За інформацією ВМС ЗСУ за добу, в інтересах РФ, через Керченську протоку до Азовського моря пройшли 20 суден, з них 6 прямували з протоки Босфор. Крім того, до Чорного моря пройшли 17 суден, з них 7 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові. 

Більше про російський флот

Нагадаємо, що останнім часом Сили оборони мають значні успіхи у Чорному морі, зокрема йдеться про знищення великих десантних кораблів та важливого вузлу зв'язку ворожого флоту. Проте є ймовірність пошкодження ще одного корабля — "Івана Хурса".

Ми раніше повідомляли, що ураженою є також будівля військово-морської бази "Севастополь". Втрата такої установи є дуже серйозною для армії Росії.

Додамо, РФ розпочала агресивну кампанію проти українських військових кораблів. Використовуючи безпілотники-камікадзе, росіяни цілеспрямовано атакують українські судна, проте серйозних успіхів на воді вони не мають.

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