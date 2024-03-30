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Российские корабли покинули акваторию Черного и Азовского морей — подробности

30 марта 2024 11:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Российские корабли покинули акваторию Черного и Азовского морей — подробности
Российские корабли на дежурстве. Фото: РосСМИ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

По состоянию на сегодня, 30 марта, враг не вывел ни одного судна на дежурство в акваторию Черного и Азовского морей. Оккупанты продолжают держать ракетоносители в пунктах базирования, но угроза ракетных атак остается высокой.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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  • в Черном море отсутствуют вражеские корабли;
  • в Азовском море отсутствуют вражеские корабли;
  • в Средиземном море — 1 ракетоноситель с 8 "Калибрами".

Движение по морю продолжается

По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ через Керченский пролив в Азовское море прошли 20 судов, из них 6 направлялись из пролива Босфор. Кроме того, в Черное море прошли 17 судов, из них 7 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", — отмечают военные.

Больше о российском флоте

Напомним, что в последнее время Силы обороны имеют значительные успехи в Черном море, в частности речь идет об уничтожении крупных десантных кораблей и важном узле связи вражеского флота. Также есть вероятность повреждения еще одного корабля — "Ивана Хурса".

Ранее сообщалось, что поражено также здание военно-морской базы "Севастополь". Потеря такого учреждения очень серьезна для армии России.

Добавим, РФ начала агрессивную кампанию против украинских военных кораблей. Используя беспилотники-камикадзе, россияне целенаправленно атакуют украинские суда, однако серьезных успехов на воде у них нет.

Одесса
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корабль
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