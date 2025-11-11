У Румунії впав дрон під час атаки на Одещину

Збитий дрон на землі. Фото ілюстративне: Повітряні сили

Під час атаки Росії на порти Одещини у ніч на 11 листопада, один із дронів упав на території Румунії. Через сильний вітер та дощ румунські винищувачі не змогли піднятися в небо. Влада підтвердила інцидент і направила військових до місця падіння.

Про це повідомили в Міністерстві оборони Румунії.

Удар по Румунії

У ніч на 11 листопада Росія знову атакувала порти на Дунаї. За даними Міністерства оборони Румунії, радари зафіксували групи безпілотників біля національного повітряного простору. Через це системи протиповітряної оборони були приведені в бойову готовність. Втім, через складні погодні умови, а саме через сильний вітер і низьку хмарність — літаки Повітряної поліції не змогли піднятися в повітря.

Близько опівночі мешканців повіту Тулча попередили про небезпеку через систему RO-Alert. На українському боці, в районі порту Ізмаїл, було чути серію вибухів. А вже о 01:09 військові отримали повідомлення про падіння дрона біля населеного пункту Грінду, приблизно за 5 кілометрів від українського кордону. На місце направили військові підрозділи, які охороняють район і шукають уламки безпілотника. Румунська влада заявила, що інцидент не становить загрози для населення, але розслідування триває.

