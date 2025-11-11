Відео
Україна
Головна Одеса Російський дрон упав на територію Румунії поряд з Одещиною

Російський дрон упав на територію Румунії поряд з Одещиною

Ua ru
Дата публікації: 11 листопада 2025 10:14
Оновлено: 10:02
У Румунії впав дрон під час атаки на Одещину
Збитий дрон на землі. Фото ілюстративне: Повітряні сили

Під час атаки Росії на порти Одещини у ніч на 11 листопада, один із дронів упав на території Румунії. Через сильний вітер та дощ румунські винищувачі не змогли піднятися в небо. Влада підтвердила інцидент і направила військових до місця падіння.

Про це повідомили в Міністерстві оборони Румунії.

Читайте також:

Удар по Румунії

У ніч на 11 листопада Росія знову атакувала порти на Дунаї. За даними Міністерства оборони Румунії, радари зафіксували групи безпілотників біля національного повітряного простору. Через це системи протиповітряної оборони були приведені в бойову готовність. Втім, через складні погодні умови, а саме через сильний вітер і низьку хмарність — літаки Повітряної поліції не змогли піднятися в повітря.

Близько опівночі мешканців повіту Тулча попередили про небезпеку через систему RO-Alert. На українському боці, в районі порту Ізмаїл, було чути серію вибухів. А вже о 01:09 військові отримали повідомлення про падіння дрона біля населеного пункту Грінду, приблизно за 5 кілометрів від українського кордону. На місце направили військові підрозділи, які охороняють район і шукають уламки безпілотника. Румунська влада заявила, що інцидент не становить загрози для населення, але розслідування триває.

Нагадаємо, ми повідомляли, що вночі РФ масовано атакувала південь Одещини дронами — відомо про одного постраждалого. Також ми писали, що в Одесі планують збільшити виплати тим, чиє житло постраждало внаслідок російської агресії.

Одеса Румунія Одеська область обстріли Новини Одеси атака
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
