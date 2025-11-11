Видео
Україна
Российский дрон упал на территорию Румынии рядом с Одесчиной

Ua ru
Дата публикации 11 ноября 2025 10:14
обновлено: 10:02
В Румынии упал дрон во время атаки на Одесскую область
Сбитый дрон на земле. Фото иллюстративное: Воздушные силы

Во время атаки России на порты Одесской области в ночь на 11 ноября, один из дронов упал на территории Румынии. Из-за сильного ветра и дождя румынские истребители не смогли подняться в небо. Власти подтвердили инцидент и направили военных к месту падения.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Румынии.

Читайте также:

Удар по Румынии

В ночь на 11 ноября Россия снова атаковала порты на Дунае. По данным Министерства обороны Румынии, радары зафиксировали группы беспилотников возле национального воздушного пространства. Из-за этого системы противовоздушной обороны были приведены в боевую готовность. Впрочем, из-за сложных погодных условий, а именно из-за сильного ветра и низкой облачности — самолеты Воздушной полиции не смогли подняться в воздух.

Около полуночи жителей уезда Тулча предупредили об опасности через систему RO-Alert. На украинской стороне, в районе порта Измаил, была слышна серия взрывов. А уже в 01:09 военные получили сообщение о падении дрона возле населенного пункта Гринду, примерно в 5 километрах от украинской границы. На место направили военные подразделения, которые охраняют район и ищут обломки беспилотника. Румынские власти заявили, что инцидент не представляет угрозы для населения, но расследование продолжается.

Напомним, мы сообщали, что ночью РФ массированно атаковала юг Одесской области дронами — известно об одном пострадавшем. Также мы писали, что в Одессе планируют увеличить выплаты тем, чье жилье пострадало в результате российской агрессии.

Одесса Румыния Одесская область обстрелы Новости Одессы атака
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
