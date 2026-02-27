Російський дрон упав на Одещині біля Румунії: інцидент біля кордону

Дрон РФ, який впав у Румунії. Фото: скриншот з відео

Російський безпілотник упав у Дунай неподалік румунського населеного пункту — за 100 метрів від берега. Перед інцидентом мешканці повіту Тулча отримали три сповіщення про небезпеку. Румунські та українські служби перевіряють район і шукають уламки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на румунські ЗМІ.

Дрон РФ у Румунії

Як повідомили в Міністерство національної оборони Румунії, вранці 27 лютого Росія завдала нових авіаударів по українських портах на Дунаї. Радіолокаційні системи виявили безпілотник в українському повітряному просторі, що рухався на північ у бік повіт Тулча. О 08:45 для населення району надіслали повідомлення RO-Alert. О 09:04 з авіабази Фетешть підняли два винищувачі для моніторингу повітряної обстановки. За кілька хвилин вони підтвердили радіолокаційний контакт із ціллю — приблизно за 9 км від Кілія-Веке, на території України. О 09:13 безпілотник був збитий українськими силами ППО і впав у Дунай за 100 метрів від румунського населеного пункту. О 10:12 повітряну тривогу скасували.

У відомстві наголосили, що ситуацію постійно відстежують у тісній координації з союзниками по НАТО. Влада шукає уламки апарата та оцінює обставини інциденту.

Що відомо про атаку

У ніч на 27 лютого Одеську область атакували ворожі ударні безпілотники. Під обстріл потрапили цивільні об’єкти й портова інфраструктура. Поранення дістали двоє людей — 3,5-річна дівчинка та 44-річний чоловік, обох госпіталізували у стані середньої тяжкості. Пошкоджено портові резервуари та будівельний кран, фасад і вікна житлового будинку, кілька автомобілів і медичний заклад. Також зруйновано будівлю дитячого садка.

Нагадаємо, ми повідомляли, що вранці, 26 лютого, під час чергової дронової атаки було пошкоджено ще один енергетичний об’єкт на півдні Одещини. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. Після удару всі відповідні служби одразу розпочали роботи з ліквідації наслідків та відновлення стабільної роботи мереж.

Також ми писали, що підрозділи Військово-Морські Сили Збройних Сил України у складі угруповань Сил оборони збили 26 ударних БпЛА типу Shahed-136. Військові діяли у взаємодії з іншими складовими оборони на морі, у повітрі та на землі. 16 дронів збили над Одещиною, ще 10 — над Миколаївська область.