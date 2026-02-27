Российский дрон упал возле Румынии: инцидент на границе с Одесской областью

Дрон РФ, который упал в Румынии. Фото: скриншот из видео

Ночью, 27 февраля российский беспилотник упал в Дунай недалеко от румынского населенного пункта — в 100 метрах от берега. Перед инцидентом жители уезда Тулча получили три извещения об опасности. Румынские и украинские службы проверяют район и ищут обломки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на румынские СМИ.

Дрон РФ в Румынии

Как сообщили в Министерство национальной обороны Румынии, утром 27 февраля Россия нанесла новые авиаудары по украинским портам на Дунае. Радиолокационные системы обнаружили беспилотник в украинском воздушном пространстве, который двигался на север в сторону уезда Тулча. В 08:45 для населения района прислали сообщение RO-Alert. В 09:04 с авиабазы Фетешть подняли два истребителя для мониторинга воздушной обстановки. Через несколько минут они подтвердили радиолокационный контакт с целью — примерно в 9 км от Килия-Веке, на территории Украины. В 09:13 беспилотник был сбит украинскими силами ПВО и упал в Дунай в 100 метрах от румынского населенного пункта. В 10:12 воздушную тревогу отменили.

В ведомстве отметили, что ситуацию постоянно отслеживают в тесной координации с союзниками по НАТО. Власти ищут обломки аппарата и оценивают обстоятельства инцидента.

Что известно об атаке

В ночь на 27 февраля Одесскую область атаковали вражеские ударные беспилотники. Под обстрел попали гражданские объекты и портовая инфраструктура. Ранения получили два человека — 3,5-летняя девочка и 44-летний мужчина, обоих госпитализировали в состоянии средней тяжести. Повреждены портовые резервуары и строительный кран, фасад и окна жилого дома, несколько автомобилей и медицинское учреждение. Также разрушено здание детского сада.

Напомним, мы сообщали, что утром, 26 февраля, во время очередной дроновой атаки был поврежден еще один энергетический объект на юге Одесской области. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. После удара все соответствующие службы сразу начали работы по ликвидации последствий и восстановлению стабильной работы сетей.

Также мы писали, что подразделения Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины в составе группировок Сил обороны сбили 26 ударных БпЛА типа Shahed-136. Военные действовали во взаимодействии с другими составляющими обороны на море, в воздухе и на земле. 16 дронов сбили над Одесской областью, еще 10 — над Николаевской областью.