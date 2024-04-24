Ротація в Одеській міській раді — хто став депутатом

Засідання міської ради. Фото: Одеська міська рада

На сьогоднішній сесії Одеської міської ради склали присягу нові депутати. Йдеться про Андрія Шарашидзе та Марину Бойко, які зайняли місця своїх однопартійців.

Про це Новини.LIVE дізнались в ході засідання Одеської міської ради.

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Зазначимо, що Марина Бойко стала наймолодшою депутаткою VIII скликання Одеської міськради, адже нещодавно їй виповнилося 24 роки. Відомо, що вона є очільницею молодіжної організації "Солідарна молодь". Також Бойко — заступниця керівника секретаріату обласної партійної організації.



Марина Бойко склала присягу та стала депутаткою в Одеській міськраді. Фото: Марина Бойко

Андрій Шарашидзе — підприємець, займається виробництвом і продажем сиру. Однак у Службі держбезпеки Грузії зробили заяву, що нібито Шарашидзе є організатором перевезень з Одеси в Грузію вибухівки. Грузинські спецслужби запевняють, що цю вибухівку начебто мали переправити в Росію для організації диверсій. Шарашидзе заперечує свою причетність.



Андрій Шарашидзе став новим депутатом в Одеській міськраді. Фото: Андрій Шарашидз

Заміна в міській раді

Андрій Шарашидзе від "Слуги народу" та Марина Бойко від "ЄС" офіційно зайняли свої місця в сесійному залі. Нові обранці замінили своїх однопартійців, які в листопаді 2023 року вирішили скласти мандати. Йдеться про Олену Коробкову, яка була членом партії "Слуга народу" і Вадима Терещука, обранником від "ЄС".

Нагадаємо, що дві депутатки Одеської обласної ради у березні цього року вирішили достроково звільнитися зі своїх посад. Одна депутатка була представницею від "Партії Шарія", інша — обрана від партії "Опозиційна платформа — За життя".

Також ми писали, що наприкінці лютого четверо депутатів міської ради вирішили звільнитися зі своїх посад. Це по одному представнику "Слуги народу" та "ОПЗЖ", а також два депутати від "Партії Шарія".