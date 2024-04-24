Ротация в Одесском городском совете — кто стал депутатом

Заседание городского совета. Фото: Одесский городской совет

На сегодняшней сессии Одесского городского совета приняли присягу новые депутаты. Речь идет об Андрее Шарашидзе и Марине Бойко, которые заняли места своих однопартийцев.

Об этом Новини.LIVE узнали в ходе заседания Одесского городского совета.

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Что известно о новых избранниках

Отметим, что Марина Бойко стала самой молодой депутатом VIII созыва Одесского горсовета, ведь недавно ей исполнилось 24 года. Известно, что она является главой молодежной организации "Солидарная молодежь". Также Бойко — заместитель руководителя секретариата областной партийной организации.

Марина Бойко приняла присягу и стала депутатом в Одесском горсовете. Фото: Марина Бойко

Андрей Шарашидзе — предприниматель, занимается производством и продажей сыра. Однако в Службе ГБ Грузии сделали заявление, что якобы Шарашидзе является организатором перевозок из Одессы в Грузию взрывчатки. Грузинские спецслужбы уверяют, что эту взрывчатку вроде бы должны были переправить в Россию для организации диверсий. Шарашидзе отрицает свою причастность.

Андрей Шарашидзе стал новым депутатом в Одесском горсовете Фото: Андрей Шарашидзе

Замена в городском совете

Андрей Шарашидзе от "Слуги народа" и Марина Бойко от "ЕС" официально заняли свои места в сессионном зале. Новые избранники заменили своих однопартийцев, которые в ноябре 2023 решили сложить мандаты. Речь идет об Елене Коробковой, которая была членом партии "Слуга народа" и Вадима Терещука, избранником от "ЕС".

Напомним, что два депутата Одесского областного совета в марте этого года решили досрочно уволиться со своих должностей. Одна депутат была представительницей от "Партии Шария", другая — избрана от партии "Оппозиционная платформа — При жизни".

Также мы писали, что в конце февраля четверо депутатов городского совета решили уволиться со своих должностей. Это по одному представителю "Слуги народа" и "ОПЗЖ", а также два депутата от "Партии Шария".