Головна Одеса Ротації в одеській мерії — новий голова Хаджибейського району

Ротації в одеській мерії — новий голова Хаджибейського району

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 12:05
Сергій Підгайний тепер очільник Хаджибейської райадміністрації Одеси
Сергій Підгайний. Фото: ukravtodor.gov.ua

В Одесі призначили нового очільника Хаджибейської районної адміністрації. Ним став Сергій Підгайний, який до повномасштабного вторгнення був заступником голови ОДА.

Відповідне розпорядження підписав міський голова Геннадій Труханов.

Призначення очільника

Сергія Підгайного призначили на посаду очільника Хаджибейської районної адміністрації за поданням першого заступника мера Олександра Філатова. Його попередник Євген Омельчук обійме посаду першого заступника.

"Врахувати, що Підгайний С.Г. має 3 ранг посадової особи місцевого самоврядування, та встановити йому надбавку у розмірі 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та надбавки за вислугу років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268", — йдеться у розпорядженні міського голови.

Що відомо про Сергія Підгайного

З 2005 по 2009 роки Сергій Підгайний обіймав посаду начальника управління дорожнього господарства Одеської міської ради. А потім став головою Приморської райадміністрації.

У 2011 році його було призначено на посаду начальника управління дорожнього господарства міськради. У 2014 році Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про призначення Сергія Підгайного на посаду голови Державного агентства автомобільних доріг. Там він працював до 2015 року.

25 лютого 2020 року мер Одеси Геннадій Труханов призначив Підгайного своїм заступником. А 2021 року він став заступником голови Одеської обласної державної адміністрації. Цю посаду він обіймав до 2022 року. Сьогодні очолює Хаджибейську райадміністрацію.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, яким чином Олег Кіпер залишився без заступника. А також про нового очільника мобілізаційного департаменту.

 

Одеса призначення чиновники міська рада Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
