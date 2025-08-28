Сергей Подгайный теперь глава Хаджибейской райадминистрации Одессы

Сергей Подгайный. Фото: ukravtodor.gov.ua

В Одессе назначили нового главу Хаджибейской районной администрации. Им стал Сергей Подгайный, который до полномасштабного вторжения был заместителем руководителя ОГА.

Соответствующее распоряжение подписал городской голова Геннадий Труханов.

Реклама

Читайте также:

Назначение главы

Сергея Подгайного назначили на должность главы Хаджибейской районной администрации по представлению первого заместителя мэра Александра Филатова. Его предшественник Евгений Омельчук займет должность первого заместителя.

"Учесть, что Подгайный С.Г. имеет 3 ранг должностного лица местного самоуправления, и установить ему надбавку в размере 50 процентов должностного оклада с учетом надбавки за ранг и надбавки за выслугу лет в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 9 марта 2006 г. № 268", — говорится в распоряжении городского головы.

Что известно о Сергее Подгайном

С 2005 по 2009 годы Сергей Подгайный занимал должность начальника управления дорожного хозяйства Одесского городского совета. А потом стал главой Приморской райадминистрации.

В 2011 году он был назначен на должность начальника управления дорожного хозяйства горсовета. В 2014 году Кабинет Министров Украины принял решение о назначении Сергея Подгайного на должность главы Государственного агентства автомобильных дорог. Там он работал до 2015 года.

25 февраля 2020 года мэр Одессы Геннадий Труханов назначил Сергея Подгайного своим заместителем. А в 2021 году он стал заместителем главы Одесской областной государственной администрации. Эту должность он занимал до 2022 года. Сегодня возглавляет Хаджибейскую райадминистрацию.

Напомним, недавно мы писали о том, каким образом Олег Кипер остался без заместителя. А также о новом главе мобилизационного департамента.