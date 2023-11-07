Розбещувач 7-річної дівчинки з Ізмаїла проведе за ґратами 5 років
В Одеській області винесли вирок чоловікові, який розбещував неповнолітню дівчинку. Правопорушник силою змушував дитину чинити розпусні дії.
Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.
Деталі інциденту
Мешканець Ізмаїла у червні цього року під час бесіди з 7-річною дівчинкою на одному з дитячих майданчиків міста вмовив її піти з ним до під’їзду багатоквартирного будинку неподалік та вчинив розпусні дії фізичного характеру стосовно дитини. Свою провину обвинувачений у судовому засіданні визнав повністю та пішов на співпрацю.
Який вирок ухвалив суд
Правопорушника визнано винним у розбещенні малолітньої дівчинки (ч. 2 ст. 156 КК України). Йому призначили 5 років ув'язнення.
Нагадаємо, в Одеській області затримали правопорушника, який зберігав та розповсюджував дитячу порнографію. Також молодика підозрюють у сексуальних стосунках з неповнолітньою дівчинкою.
Також ми писали, що поліцейські Одеси затримали 26-річного чоловіка, який керував сутенерською діяльністю та залучав жінок до проституції. За цей злочин йому загрожує до семи років позбавлення волі.
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