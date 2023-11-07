Развратитель 7-летней девочки из Измаила проведет за решеткой 5 лет

Взрослый мужчина держит ребенка за плечи. Фото: pixabay

В Одесской области вынесли приговор мужчине, который развращал несовершеннолетнюю девочку. Правонарушитель силой заставлял ребенка совершать развратные действия.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

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Детали инцидента

Житель Измаила в июне этого года во время беседы с 7-летней девочкой на одной из детских площадок города уговорил ее пойти с ним к подъезду многоквартирного дома неподалеку и совершил развратные действия физического характера в отношении ребенка. Свою вину обвиняемый в судебном заседании признал полностью и пошел на сотрудничество.

Какой приговор вынес суд

Правонарушитель признан виновным в развращении малолетней девочки (ч. 2 ст. 156 УК Украины). Ему назначили 5 лет заключения.

Напомним, в Одесской области задержан правонарушитель, который хранил и распространял детскую порнографию. Также молодого человека подозревают в сексуальных отношениях с несовершеннолетней девочкой.

Также мы писали, что полицейские Одессы задержали 26-летнего мужчину, который руководил сутенерской деятельностью и привлекал женщин к проституции. За это преступление ему грозит до семи лет лишения свободы.