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Розбили скло замість сплати за проїзд — у поліції розповіли деталі сьогоднішнього скандалу в Одесі

26 червня 2024 17:40
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Деталі скандалу іноземців з таксистом в Одесі: поліція
Поліція затримала іноземців. Фото: Нацполіція
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні в Одесі двоє іноземців пошкодили автівку місцевому таксисту. Під час слідства з'ясувалось, що товариші не змогли сплатити замовлення та дуже розлютились, коли водій попросив їх вийти з авто.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

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Що виявило слідство

Попередньо встановлено, що громадяни іноземної держави віком 23 та 40 років приїхали в Одесу відпочити. Товариші замовили таксі, коли 69-річний водій спитав про оплату, то заявили, що грошей немає. 

Одесит зупинив автівку і попросив іноземних клієнтів вийти, але їх це не влаштувало. Молодший з пасажирів почав тягнути таксиста за одяг та хапати за шию, а після цього розбив лобове скло та вікна автівки. Після цього іноземці пішли у бік Міського саду, де їх і зупинили поліцейські.   

Наразі всі учасники конфлікту перебувають у відділку поліції. Правоохоронці працюють для встановлення усіх обставин події.

Інші випадки хуліганства в Одеській області

Ми писали, що в центрі Одеси поліцейські затримали трьох підозрюваних у хуліганстві зі стріляниною, серед яких двоє — громадяни Росії. Місцевий мешканець взяв зі своєї автівки гладкоствольну рушницю та здійснив постріл у повітря, після чого втік з місця події.

Також ми писали, що в Одеській області судитимуть місцевого молодика за наругу над могилами. Чоловік заради забавки зруйнував місця поховання односельців, чим завдав шкоди на понад 40 тисяч гривень.

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Одеська область
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