Детали скандала иностранцев с таксистом в Одессе: полиция

Полиция задержала иностранцев. Фото: Нацполиция

Сегодня в Одессе двое иностранцев повредили автомобиль местному таксисту. В ходе следствия оказалось, что товарищи не смогли оплатить заказ и сильно разозлились, когда водитель попросил их выйти из авто.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Что выявило следствие

Предварительно установлено, что граждане иностранного государства в возрасте 23 и 40 лет приехали в Одессу отдохнуть. Товарищи заказали такси, когда 69-летний водитель спросил об оплате, заявили, что денег нет.

Одессит остановил автомобиль и попросил иностранных клиентов выйти, но их это не устроило. Младший из пассажиров начал тянуть таксиста за одежду и хватать за шею, а затем разбил лобовое стекло и окна автомобиля. После этого иностранцы пошли в сторону Городского сада, где их остановили полицейские.

Все участники конфликта находятся в отделении полиции. Правоохранители работают по установлению всех обстоятельств происшествия.

Другие случаи хулиганства в Одесской области

Мы писали, что в центре Одессы полицейские задержали троих подозреваемых в хулиганстве со стрельбой, среди которых двое — граждане России. Местный житель взял из своего автомобиля гладкоствольное ружье и произвел выстрел в воздух, после чего скрылся с места происшествия.

Также мы писали, что в Одесской области будут судить местного молодого человека за надругательство над могилами. Мужчина ради забавы разрушил места захоронения односельчан, чем нанес ущерб более чем на 40 тысяч гривен.